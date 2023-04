Emicrania, approvato il primo spray che te la fa passare in 15 minuti: come si chiama e come funziona

Scoperto finalmente un ritrovato che ti fa passare l’emicrania in un quarto d’ora: con questo spray potrai dire addio al mal di testa.

Se soffri di disturbi acuti legati a mal di testa frequenti non potrai più fare a meno di questo nuovo farmaco che agisce rapidamente e che si assume con un semplice e rapido spray.

Scopriamo il miracoloso spray medico contro l’emicrania, brevettato negli Stati Uniti, dove è stato giù approvato dalla Food and Drug Administration.

Emicrania, lo spray miracoloso ad azione istantanea

Chi soffre di emicrania frequente, o chi ha avuto almeno qualche volta nella vita un mal di testa molto forte senz’altro sa bene che si tratta di un disturbo, anche se comune, molto fastidioso. Il mal di testa sotto forma di emicrania è davvero invalidante e nella maggior parte dei casi pregiudica tutte le normali attività quotidiane, come il lavoro o lo sport. Inoltre purtroppo può causare anche effetti collaterali, tra i quali nausea forte, vomito, senso di stordimento e capogiri. Oltre a questi sono stati rilevati anche disturbi visivi, e perfino una fotosensibilità acuta e una sensibilità ai suoni.

Sono tanti i medicinali che sono stati ideati fino ad ora dalle case farmaceutiche per porre rimedio a questo malessere, soprattutto per chi ne soffre in maniera cronica. Alcuni sono stati ritirati dal commercio, tra questi per esempio troviamo la Novalgina che, a partire da dicembre 2022, non è più in commercio. Ne sono stai introdotti di nuovi e uno di questi sembra davvero innovativo, soprattutto per la modalità di assunzione, ma non solo: promette di far sparire completamente l’emicrania in poco tempo. Risulta efficace già nel giro di un quarto d’ora o al massimo di mezz’ora. Scopriamo come funziona e di quale farmaco si tratta e da cosa deriva la rapidità con cui agisce, e funziona.

Il farmaco già approvato negli Stati Uniti

Il farmaco in questione è l’ultimo ritrovato della casa farmaceutica Pfizer, l’azienda farmaceutica statunitense che è anche la più grande al mondo nel settore della ricerca e della commercializzazione dei farmaci. Si tratta di un particolare spray per chi soffre di emicrania che agisce in soli 15 o massimo 30 minuti .

A quanto pare a differenza dei farmaci creati fino ad ora può essere inalato e inibisce la vasodilatazione che causa il mal di testa. Di recente è stato approvato negli Stati Uniti, ad opera della Food and Drug Administration (FDA)USA per la cura gli effetti dell’emicrania negli adulti.

Ben presto magari potremmo trovarlo in vendita anche nelle farmacie dell’Italia si tratta dell’eccipiente noto come Zavegepant, Il suo nome registrato è Zavzpret®, ed è un farmaco che fa parte degli inibitori del peptide legato al gene della calcitonina del recettore Cgrp. Chissà quando arriverà anche nel nostro Paese.