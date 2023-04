Perché i capelli non crescono più di un tot? Svelato il mistero che ti fa risparmiare in prodotti costosi (ed inutili)

I capelli sembrano crescere molto lentamente e quando un taglio è sbagliato il danno sembra essere permanente. In commercio ci sono prodotti che “aiutano” ma in realtà c’è un mistero che nessuno conosce che farà chiarezza.

I capelli crescono sempre, anche nelle persone anziane, sono di meno, meno folti, ma continuano a crescere. Tuttavia appare chiaro che ci sono persone con capelli lunghissimi e belli ed altre che stentano a far crescere la propria chioma e che disperano quando il parrucchiere taglia un paio di centimetri preoccupate di non rivederli mai più.

Bisogna capire se i capelli crescono lentamente e sono comunque sani oppure se si spezzano presto e quindi non ci si accorge della crescita effettiva. Ma è importante precisare alcuni aspetti per non spendere soldi in prodotti che promettono miracoli.

Capelli: quanto crescono e perché

La crescita dei capelli non è continua, segue delle fasi e ha dei ritmi che variano da persona a persona. Prima c’è la fase di anagen quindi di sviluppo, poi quella di catagen quindi di regressione e poi il periodo di riposo ovvero di telogen. I capelli non sono mai gli stessi, quindi per qualcuno che cade ci sono altri che ricrescono e così via.

La fase di crescita è di circa 0.3 mm al giorno e dura da 2 a 7 anni ma può essere influenzata da fattori di vario tipo, la fase di involuzione dura un paio di settimane, in queste il capello si ferma e non si allunga, poi arriva la fase di riposo quando i capelli sono nel follicolo ma i legamenti sono molto deboli. Al posto di quel capello, ne nascerà uno nuovo all’interno dello stesso follicolo.

La crescita dei capelli può essere lenta per una questione genetica oppure determinata da un problema anche di carattere patologico. Non c’è da preoccuparsi e talvolta c’è ben poco da fare, nonostante creme e lozioni per incentivarne lo sviluppo. In generale i capelli crescono da uno a due centimetri ogni mese, in alcune persone lo sviluppo è massimo, in altri minimo. Tra le motivazioni che spingono a una crescita rallentata quasi assente c’è sicuramente l’apporto povero di vitamine e Sali minerali che servono alla chioma e al suo benessere.

Anche lo stress può essere una componente da non sottovalutare, con un rallentamento importante della crescita, gli eccitanti come caffeina, tabacco, alcool non aiutano affatto perché vanno ad alterare la crescita, portando a disidratazione del capello e forfora. Usare eccessivamente strumenti di asciugatura causa danni anche permanenti, come l’utilizzo di shampoo e balsamo errati che vanno a danneggiare la salute del capello. A questi fattori comuni si aggiungono quelli patologici.

Si può modificare la crescita del capello?

Tuttavia spesso è solo questione di genetica, qualche prodotto può migliorare la qualità del capello, renderlo lucido e brillante ma raramente potrà contrastare la crescita lenta. Sicuramente una dieta sana e bilanciata offre un’ottima spinta per la salute della chioma ma bisogna ricordare che la crescita è un fattore predeterminato e soprattutto coloro che hanno capelli radi e sottili non avranno una crescita molto florida.

Capita quindi che persone abbiano una chioma lunghissima o magari tantissimi capelli e che altri si trovino a combattere con capelli diradati o particolarmente corti che faticano ad allungarsi. Questo è perfettamente normale, è naturale e soprattutto non si può modificare con creme e lozioni.