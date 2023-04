Queste cose danneggiano i capelli, ma nessuno lo sa: come proteggersi

Per proteggere la salute dei propri capelli ci sono svariati impacchi, ma potrebbe essere sufficiente evitare alcune cattive abitudini.

Mantenere una chioma folta, lucida e morbida è interesse di tutti, uomini e donne. Ci sono tantissimi shampoo per venire incontro a tutte le esigenze, dai capelli ricci a quelli lisci e per tutte le sfumature. Nonostante tempo e soldi spesi per i prodotti migliori però nulla giova di più alla salute della chioma che evitare i comportamenti che possono danneggiarla. Prevenire è meglio che curare, soprattutto se si tratta di abitudini che possono vanificare ogni impegno.

Il primo comportamento a cui fare attenzione riguarda le proprie abitudini alimentari. Ci sono dei cibi che se consumati di frequente possono avere un impatto sul benessere dei capelli e in particolare sui follicoli. Tra questi alimenti ci sono le carni rosse come il manzo e anche diverse bibite tra cui quelle gassate (Coca-Cola, Fanta) e anche il caffè. Si tratta comunque di alimenti da assumere con parsimonia ma questo dettaglio può essere un incentivo in più. La ragione è legata all’acidità che si ripercuote sul pH della pelle e del cuoio capelluto.

Altro aspetto da non sottovalutare è il tessuto delle federe che abbiamo sui cuscini del letto dove dormiamo. Il cotone infatti tende a sfibrare la capigliatura così come le fibre sintetiche mentre l’ideale sarebbe invece utilizzare la seta. Una scelta più costosa ma che può risparmiare diversi nodi al risveglio.

Come in gioielleria guardare ma non toccare: attenzione ai capelli

Soprattutto quando siamo nervosi tendiamo a tormentare qualche ciocca fra le dita, attorcigliando i capelli come se fossero un antistress. Purtroppo si tratta di una pessima abitudine perché le dita depositano grasso e polvere sulla chioma sporcandola in breve tempo. Continuando a tirare i capelli inoltre questi si possono spezzare o indebolire, specialmente quelli lunghi. Meglio non dire nulla su chi ha la tricotillomania e sente il bisogno continuo di tirare o strappare i capelli.

Anche una spazzolatura errata può rendere i capelli più fragili, soprattutto se la spazzola che si usa non viene pulita abbastanza spesso. Per rompere i nodi si tende a usare più forza ma la cosa migliore è partire dal basso e andare piano, diversamente ci si ritroverà con una ciocca in mano. Lo stesso vale per quando si legano i capelli troppo stretti o con mollette dure di metallo. Basterà evitare queste cattive abitudini per salvaguardare i propri capelli.