I coltelli non tagliano più? Non buttarli: con una tazza risolvi il problema, torneranno come nuovi

I tuoi coltelli da cucina non sono più affilati? Prima di buttarli prova questo incredibile trucco con una tazza, torneranno come nuovi.

Ci sono molti errori che tutti noi commettiamo con i coltelli da cucina che adoperiamo in casa, dall’usare il coltello sbagliato per il lavoro, fino al metterli in lavastoviglie, quando invece dovrebbero essere igienizzati rigorosamente a mano.

Ma una delle cose peggiori che puoi fare con i tuoi coltelli, secondo gli esperti di tutto il mondo, è affilarli con qualche strumento elettrico a basso costo, motivo per cui, molte persone adottano questo semplice trucco per affilare i propri coltelli, incredibile ma vero, usando una tazza da caffè o da latte in ceramica.

Senza dubbio, usare una pietra professionale, rigorosamente leggermente bagnata, per affilare il tuo coltello, è il metodo migliore per donare ai tuoi coltelli una vita nuova, ma le pietre professionali possono essere piuttosto costose per il modesto budget di una famiglia. Ecco perché il trucco della tazza è così utile: il bordo di una tazza può aiutarti ad affilare il coltello usando qualcosa che hai già a portata di mano, ma in realtà non danneggerà la lama del tuo coltello.

Affilare i tuoi coltelli con la ceramica non smaltata della tazza del latte: incredibile ma vero

Non puoi affilare i tuoi coltelli sulla parte lucida e smaltata della tua tazza. Quello che puoi fare è capovolgere la tazza, dove vedrai un bordo in ceramica non smaltata. Per affilare la lama del coltello, devi far scorrere la lama del coltello lungo il bordo in ceramica, appunto non smaltata, con un angolo di 15-20 gradi. Dovresti iniziare con circa 10 colpi su ciascun lato, riducendo lentamente il numero di colpi finché non ottieni il risultato sperato.

Il motivo per cui questo metodo funziona è che la ceramica non smaltata è in realtà più dura del metallo. Puoi anche usare il bordo in ceramica non smaltata che trovi sul fondo di piatti e ciotole per affilare i tuoi coltelli, o anche il bordo superiore di un finestrino abbassato (credici è vero!).

Affilare i coltelli su ceramica non smaltata potrebbe lasciare un segno sulla tua tazza, sul piatto o sulla ciotola, ma può essere lavato via. Inoltre, non dovresti usarlo come metodo costante di affilatura del coltello, ma più come soluzione “una tantum” a cui ti affidi in casi estremi, perché questo metodo rimuove molto materiale dal bordo del coltello e può restringere la lama nel corso del tempo.

Stiamo, in fondo, parlando, ricordalo sempre, di accorgimenti non professionali seppur utili e a costo zero, e internet in tal senso, ne fornisce tanti, anche efficaci. Ma se tieni davvero tanto ai tuoi coltelli, se sei un professionista, dovrai gioco forza rivolgerti ad un esperto in affilatura, soprattutto se i coltelli che adoperi hanno un valore e sono molto costosi e hanno perso il cosiddetto filo, che va ricostruito da un arrotino.