Il tuo bimbo sta imparando a camminare? Tutti i giochi utili: sono online

Se il tuo bambino sta muovendo i suoi primi passi, fatti aiutare da uno di questi giochi in vendita online: sono utilissimi per camminare.

Quando si diventa genitori, ogni giorno è una scoperta. Il bambino vive in pochi anni un’enorme rivoluzione e, nel giro di una trentina di mesi, impara alcune delle azioni che più compirà per il resto della sua vita come il parlare e il camminare. Se il vostro piccolo di casa sta muovendo i suoi primi passi e, oltre a sostenerlo e guidarlo, non sapete come dargli una mano, ecco i nostri consigli.

I primi passi di un bambino sono incerti e traballanti e non escludono qualche caduta, che fa parte del percorso di apprendimento. Per i genitori è un momento importante ed emozionante, poiché è uno dei primi step di crescita: solitamente, il camminare arriva verso l’anno e segna i primi momenti di autonomia del bambino. Se quindi state vivendo questa sua fase, ecco con quali giochi potete sostenerlo: sono tutti online.

I giochi utili al bambino che sta imparando a camminare: eccoli tutti

Il primo gioco utile e molto diffuso tra i neogenitori è il carrello primi passi: si tratta di uno strumento con le ruote al quale il bambino si attacca e con il quale si muove per casa, sostenendosi sulle proprie gambe e reggendosi al carrellino tramite le mani. Alcuni modelli hanno quattro ruote, così che stiano stabili: questi, solitamente, possono essere usati anche da seduti, così che prima di usarlo per camminare il bambino ne prenda confidenza da seduto.

Un altro gioco utile è quello del passeggino, perfetto per le bambine poiché le stimola ad alzarsi in piedi e a spingere la propria bambola, così come fa la mamma con loro. Allo stesso modo, è perfetto anche il cagnolino primi passi spingibile: si tratta di un simpatico animaletto di plastica che, se spinto dal bambino, gli dice frasi incoraggianti e gli canta le canzoni. Quello della Fisher Price è in vendita su Amazon a poco più di 30 euro e vanta 7 attività da esplorare tra cui tasti del pianoforte, nasino luminoso, rullo, rotellina e ben 75 canzoncine diverse.

Da sottolineare è poi la totale pericolosità del girello, gioco molto usato fino a qualche anno fa per aiutare il bambino a camminare. Sebbene in Italia sia ancora in vendita, in molti paesi del mondo è stato vietato: il pericolo è che il bambino cada e non riesca a rialzarsi, favorendo una sua sensazione di falsa sicurezza che lo esporrebbe a grandi rischi.