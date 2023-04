Make-up, l’ultima tendenza che fa discutere: come ricreare il trucco (volutamente) imperfetto

Il trucco perfetto, ogni giorno e in ogni momento del nostro quotidiano, è il sogno di tutte noi: ma se la moda ci volesse imperfette?

Siamo cresciute con un’idea perfettamente chiara e ben delineata nel nostro immaginario: la perfezione, d’altronde, è da sempre il nostro grande ostacolo oltre che, allo stesso tempo, obiettivo. Piega perfetta, trucco impeccabile, vestiti sempre scelti accuratamente: insomma, lo stile non è certo un qualcosa di casuale, così come la classe non è acqua e noi abbiamo cominciato a impararlo negli anni a nostre spese.

L’obiettivo di ogni donna, d’altronde, è sempre lo stesso: quello di riuscire a ricreare uno stile perfetto, immacolato, quasi da copertina ma che allo stesso tempo sembri un qualcosa di casuale, di scelto velocemente dall’armadio. Un po’ come se ci fossimo appena buttate giù dal letto e la nostra piega fosse perfettamente ordinata così come si vede nei film e il trucco sempre corretto e aggiusto come se avessimo degli styilist sempre con noi.

La moda però, si sa, è in continua evoluzione: è come una tendenza che sale e scende, si sposta, cambia e per noi diventa sempre più difficile stare al suo passo. L’ultima novità nel campo del make up, però, vi lascerà semplicemente di stucco e senza parole: il trucco del momento infatti ci vuole volutamente imperfette.

Trucco imperfetto, ecco l’ultima moda in fatto di make up

Ebbene sì, sempre in continua evoluzione, la moda sta ora saggiando una nuova frontiera dei suoi limiti. Dopo aver passato anni, se non addirittura decenni a volerci acqua e sapone oltre che perfette, adesso la direzione che è stata intrapresa dal mondo del make up è senz’altro ben diversa. Dimenticare il trucco perfetto, immacolato e sempre ritoccato: adesso, infatti, la moda ci vuole imperfette, sbavate e soprattutto volutamente in disordine.

Il trucco di cui vi stiamo parlando, nello specifico, si ispira all’estetica grunge e arriva direttamente dal passato, per la precisione dai primi anni duemila. Anni senz’altro rivoluzionari e liberi, in cui il make up degli occhi si ricreava volutamente impreciso, ricco di sfumature e sbavature grazie all’ausilio di matite e ombretti scure. Insomma, come dimenticare la grande icona di stile e non solo che è stata Avril Lavigne per un’intera generazione.

E mentre gli anni duemila non possono fare a meno di tornare alla ribalta, con buona pace dei più nostalgici, ecco che invade anche il mondo del make up con il suo trucco un po’ alternativo dell’ormai classico smokey eyes. Si tratta di un nero sbavato e sfumato, come se i nostri occhi fossero truccati da giorni e per questo sporcati ormai da sbavature. Perfetto, insomma, per i look da sera e per chi vuole ricreare un’anima un po’ rock con un po’ di ombretto, una matita, del mascara e un semplice pennello.