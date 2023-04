Sali da bagno fatti in casa: risparmi tanti soldi e fai bene alla tua pelle

Davvero puoi realizzare i tuoi sali da bagno in casa? Possono costare davvero tanto. Ma oltre al risparmio, fanno bene alla tua pelle.

Dopo una giornata lunga e impegnativa fuori casa, non c’è niente di meglio, per la tua pelle e il tuo relax, di un bagno caldo, meglio ancora se arricchito con sali da bagno profumati.

I benefici dei sali da bagno sono molteplici, possono drenare i liquidi in eccesso, pulire la pelle in profondità, combattere diversi inestetismi della pelle. Grazie infatti al sale di cui sono costituiti e agli oli essenziali usati per profumarli, i sali da bagno possono rappresentare un trattamento di bellezza perfetto, adatto ad ogni esigenza.

Sali da bagno fatti in casa: un toccasana all’insegna del risparmio

È sorprendentemente facile creare le tue miscele di sali da bagno personalizzate per soddisfare le tue esigenze (come rilassare i muscoli doloranti o ammorbidire la pelle), e quindi profumarle con i tuoi oli essenziali preferiti. Come tocco finale, usa il colorante alimentare, oltre tutto non dannoso, per rendere la miscela di sale di un bel colore rilassante. Perché anche gli occhi vogliono la loro parte.

Per realizzare in casa i sali da bagno ecco di cosa avrai bisogno:

6 parti sale marino rosso; 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio; granelli di sale di Epsom; 1 cucchiaio di glicerina; coloranti naturali; olii essenziali profumati.

In una ciotola capiente, mescolare per unire: 6 parti di sale marino grosso; 1 parte di glicerina per lenire i muscoli stanchi e ridurre l’infiammazione; e 1 parte di bicarbonato di sodio, per ammorbidire le acque e alleviare l’irritazione della pelle.

Mescolate bene: la glicerina in forma oleosa (se solida va sciolta a bagnomaria) serve a rendere i sali lucidi e brillanti e, per la pelle, risulta essere emolliente e idratante.

Puoi aggiungere granelli di sale di Epsom carichi di magnesio.

Trasferite ora i sali in un contenitore di vetro aperto e lasciateli ad asciugare per uno giorno intero, mescolando ogni tanto.

Una volta pronti, aggiungete le gocce di olio essenziale, amalgamate e riponete i sali nella busta di plastica con zip. Chiudete la busta per alcuni giorni affinché l’essenza si possa fissare bene e durare a lungo.

E ora vi diamo cinque buone ragioni per preparare i sali da bagno in casa.