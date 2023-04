Via le rughe senza bisturi e a costo zero: questa maschera levigante fai da te è imbattibile, solo 2 ingredienti

Altro che ritocchino con i bisturi: affidati ai metodi e prodotti naturali per lenire la tua pelle e curarla a dovere. Ecco un metodo imbattibile.

Le “ricette” naturali di bellezza fatte in casa, gli antichi rimedi delle nostre nonne, soprattutto a base di prodotti assolutamente naturali, il più delle volte anche edibili, rappresentano il modo più efficace per ottenere una pelle impeccabile, fresca e luminosa.

Se ultimamente la tua pelle sembra stanca e spenta, se vuoi lenire le rughe del tempo, allora affidati ad una maschera per il viso, dall’incredibile efficacia, a base di amido di mais e alloro. Questa maschera per il viso ravviverà il colore della tua pelle, la illuminerà e gioverà molto alla tua pelle grassa ma soprattutto lenirà i segni del tempo. L’amido di mais contiene vitamina A che è responsabile della correzione del colore delle macchie scure sul viso; contiene inoltre ferro e calcio “responsabili” del rinnovamento delle cellule della tua pelle.

L’amido di mais è anche benefico per la pelle grassa, poiché elimina il fastidioso sebo in eccesso nella pelle e regola il livello di grassi che la pelle produce ogni giorno. Una maschera per il viso con amido di mais e alloro contiene una buona quantità di proteine ​​sufficienti a fornire alla tua pelle collagene naturale che alla fine ti farà sembrare più giovane e fresca. L’alloro, come molte erbe, ha effetti balsamici e rinfrescanti, ed è anche uno straordinario antinfiammatorio. Puoi aggiungere anche del latte, le cui proteine, da sempre, sono fondamentali per la cura della nostra pelle.

Maschera di bellezza antirughe con alloro e amido di mais: un toccasana per la tua pelle

Ti ricordiamo, naturalmente, che i consigli “fai da te” su internet non possono e non devono sostituire il lavoro professionale di un dermatologo a cui devi sempre rivolgerti. Inoltre, non usare mai queste maschere troppo vicino agli occhi e sulla pelle delicata dei bambini.

Ecco come realizzare, passo passo, una maschera viso con amido di mais e latte per la cura delle rughe. Questi sono gli ingredienti che ti serviranno: – 2 cucchiai di amido di mais

– 1 cucchiaio di miele

– 3 cucchiai di latte

– 1 cucchiaino di zucchero di canna per strofinare (facoltativo)

– 1 cucchiaio di alloro essiccato in polvere Una volta che avrai tutto il necessario procedi in questo modo:

1. In una bowl di media grandezza mescolare tutti gli ingredienti molto bene insieme fino a formare una pasta.

2. Prima di applicare la maschera di amido di mais e alloro sul viso, assicurati che sia pulito e asciutto.

3. Applicare la maschera su viso e collo e assicurarsi che sia molto ben ricoperta da uno spesso strato di miscela.

4. Lasciare la maschera di amido di mais e alloro sul viso per 20 minuti o fino a quando non si asciuga, quindi risciacquare con acqua fredda.

5. Ripeti questo processo una volta alla settimana e guarda il tuo viso illuminarsi e la tua pelle si sente più morbida e sembra più giovane, le rughe saranno davvero sparite come per magia!