Anche tu sei un genitore che dice sempre ‘Bravo!’ al bimbo? Stai facendo un errore: il perché dell’esperto

Dire sempre bravo a tuo figlio, elogiarlo forse anche più del voluto: secondo gli psicologi stai commettendo davvero un gravissimo errore.

Ciò che facciamo con i nostri figli può lasciare un impatto duraturo, ma le cose che diciamo loro contano altrettanto per la loro crescita di uomini e donne del domani. Le frasi che usiamo quando parliamo ai nostri figli (o anche quando semplicemente ascoltano i discorsi di noi adulti), non solo riflettono le nostre convinzioni sul mondo, ma influenzano anche le convinzioni che svilupperanno inevitabilmente i nostri bambini.

Sebbene alcune delle frasi che sei abituato a dire regolarmente possano sembrare innocue, possono far crescere i tuoi figli, ad esempio, con una mentalità da vittima o fargli credere di non poter avere successo. Oppure peggio ancora possono indurlo a pensare di essere il migliore, il numero uno, di possedere capacità che altri non hanno e che probabilmente nemmeno lui possiede, quando invece un genitore dovrebbe certamente elogiare il suo bambino, indurlo all’autostima, ma nel contempo guidarlo anche verso il sacrificio, lo studio, la dedizione, senza le quali non si ottiene alcun tipo di risultato.

Quante volte usi la parola bravo con tuo figlio, quante volte lo elogi? Secondo gli esperti stai sbagliando tutto

Se lo abitui, sin da piccolo, ad ascoltare eccessivamente la parola bravo, se quindi lo elogi in modo eccessivo, secondo gli psicologi stai commettendo un gravissimo errore. E’ un po’ come la storia di quella mamma che arrivata a fine periodo scolastico, si accorge che il figlio, 14enne al primo anno di Liceo, ha accumulato debiti in tre materie e che rischia quindi di essere addirittura bocciato. Darà in escandescenza durante i colloqui genitori-insegnanti, urlerà al mondo che suo figlio è il più bravo di tutti ed è un genio incompreso e che in quella classe sono gli altri gli alunni da bocciare, e che magari è anche tutta colpa dei professori.

Rendilo sicuro di se stesso nelle piccole cose, lascia decidere a lui che sport praticare e spingilo, senza pressioni, alla disciplina e al sacrificio, dai libri fino alla lezione di chitarra, dove se stai pagando un corso che lui stesso ha voluto, i tuoi soldi sono preziosi e per tanto non è opportuno che dopo due giorni, come nel peggiore dei capricci, ti chieda di passare alla scuola di equitazione.

Non elogiarlo eccessivamente, lascia che siano i risultati a dimostrargli di cosa è capace e di cosa no, e confortalo quando, come per tutti, arrivano le sconfitte più amare, quando il compagno di banco è stato scelto come titolare per la squadra di calcio della scuola e lui no. Non fargli credere che meritava lui quel posto perché è palesemente più bravo, perché l’allenatore è incapace e che siamo quindi di fronte alla peggiore delle ingiustizie.

Piuttosto che dire loro che c’è sempre un lieto fine, e che sono i migliori in tutti, insegna loro che sono abbastanza forti da gestire le inevitabili curve della vita. Forse tuo figlio ha solo bisogno di dedicare più tempo alla pratica. In tal caso, consolali con un abbraccio e riconosci i loro sentimenti dicendo: “So che volevi davvero essere scelto oggi, ma ci saranno molte più opportunità, riprovaci, allenati di più, ce la farai”.

Quindi, incoraggiali a continuare a esercitarsi e a riprovare quando si sentono pronti. Fai capire loro che con la dedizione possono davvero arrivare a qualunque traguardo. Istruendo e guidando i tuoi figli nei momenti difficili, saranno meglio attrezzati per gestire le cose che non funzioneranno bene in futuro, perché ce ne saranno e come, è la legge della vita e vale per tutti.