Bonus condizionatore, come accedere al contributo ed ottenere fino al 90% di sconto

Continua anche nel 2023 la possibilità di accedere al bonus condizionatore: ecco chi può ottenere uno sconto del 90% sull’acquisto.

L’esecutivo ha deciso di rinnovare il bonus condizionatore anche nel 2023, ovvero il bonus che ti permette di avere una detrazione fino al 90% sull’acquisto o la sostituzione di un condizionatore. Nella Legge di Bilancio 2023 figura dunque anche il bonus condizionatore, nato ad incentivare soprattutto la sostituzione di vecchi apparecchi di condizionamento per passare a soluzione più moderne e con elevato risparmio energetico. Non si tratta dunque di un bonus monetario diretto, ma di una detrazione fiscale con una percentuale variabile sull’acquisto; questo è solo uno dei tanti bonus edilizi lanciati negli ultimi anni.

Per poter usufruire del bonus condizionatore è necessario che venga eseguito un intervento edilizio sull’immobile interessato, come una manutenzione straordinaria, un restauro o una ristrutturazione conservativa. E ancora il bonus può essere richiesto nel caso di interventi su immobili danneggiati da eventi calamitosi e anche nelle aree comuni degli edifici residenziali. In questo caso sarà possibile usufruire dell’ecobonus, del superbonus o semplicemente del bonus elettrodomestici, nel quale rientra anche l’acquisto del condizionatore. Adesso andiamo a vedere insieme quanta percentuale di sconto potete ottenere in base al bonus edilizio che andrete ad utilizzare.

Bonus condizionatore 2023: puoi ottenere lo sconto solo in questo modo

Se usufruirete del bonus mobili ed elettrodomestici, potete ottenere una detrazione del 50% sull’acquisto del condizionatore, che deve essere una pompa di calore e a risparmio energetico. Si possono spendere fino a 8mila euro detraibili in 10 quote annuali. Se invece avete richiesto l’ecobonus, potete aumentare la percentuale di detrazione al 65%; in questo caso il nuovo condizionatore a pompa di calore deve rientrare in una classe energetica superiore al vecchio condizionatore e il limite di spesa è fissato a 46.154 euro. È possibile addirittura raggiungere una detrazione del 90% con il superbonus, solo se il condizionatore a pompa di calore supera di almeno due classi energetiche il vecchio apparecchio.

Il bonus condizionatori 2023 può essere richiesto da tutti i proprietari di immobili, persone fisiche o società, associazioni e condomìni. Altrimenti possono richiederlo solo i familiari conviventi del possessore tra i quali coniugi e parenti fino al terzo grado, conviventi e coniugi separati. In ogni caso, il richiedente del bonus deve essere anche l’intestatario del pagamento, che può essere fatto soltanto tramite metodi tracciabili: bonifico postale o bancario, carta di credito o debito; è necessario conservare gli scontrini di tutti i pagamenti, da allegare poi alla dichiarazione dei redditi per ottenere la detrazione. L’operazione di sostituzione del condizionatore deve essere comunicata all’Enea entro i 90 giorni dalla fine dell’intervento: è possibile farlo online allegando la documentazione relativa all’intervento e le spese sostenute.