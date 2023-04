Ciambellone striato bigusto: a merenda o colazione, l’importante è prepararlo! Morbido e goloso, pronto in 20 minuti

Un trionfo di bontà: morbido e goloso, pronto in 20 minuti! La ricetta del ciambellone striato bigusto, non ha proprio rivali!

Ci sono delizie capaci di lasciare senza fiato e quello che vi suggeriamo oggi è una di queste. Un dolce golosissimo, soffice e aromatico perfetto tanto per la merenda tanto quanto per la colazione. Di che si tratta? Del ciambellone striato bigusto: pronto in 20 minuti e irresistibile, non ha davvero rivali! Scommettiamo che tutti, in famiglia, perderanno la testa per questo capolavoro.

Non temete, anche se non siete proprio degli esperti nell’arte della pasticceria potrete comunque realizzarlo senza troppa fatica. Si tratta, infatti, di una ricetta semplicissima e veloce, come avrete modo di scoprire preparandola insieme a noi.

Pronto in 20 minuti e golosissimo: la ricetta del Ciambellone striato bigusto

Potrete tuffarlo nel latte o servirlo come dessert, in ogni caso farete un figurone. Ovviamente, a vostro gusto, potrete anche deciderlo di guarnirlo o farcirlo, sebbene possiamo assicurarvi che basta una spolverata di zucchero a velo e sarà già squisito. Mettiamoci al lavoro!

Ingredienti:

3 uova

200 grammi di farina

40 grammi di amido di mais

40 grammi di cacao amaro

80 grammi di zucchero

1 bustina di lievito per dolci

80 ml di olio di semi

1 vanillina

Procedimento:

Andiamo a rompere le uova in un recipiente e uniamo lo zucchero. Montiamo fino a rendere spumose e poi accorpiamo anche l’olio di semi. Inglobiamo per bene e procediamo a setacciare la farina e l’amido, usando un frullino per evitare che si formino grumi. Uniamo quindi la vanillina e infine la bustina di lievito per dolci. A questo punto dividiamo il composto ottenuto in due recipienti diversi. In uno dei due uniamo il cacao amaro, sempre setacciandolo e lavoriamo ancora col frullino. Prepariamo uno stampo per dolci imburrato o foderato con la carta da forno e iniziamo a riversare all’interno i due composti, alternandoli: un po’ di crema bianca, un po’ di crema al cacao. Procediamo in questo modo fino a terminare i composti. Portiamo quindi in forno a 180 gradi e lasciamo cuocere per circa mezz’ora, massimo quaranta minuti. Lasciamo raffreddare del tutto e togliamo dallo stampo: che spettacolo! Non resta che spolverare con lo zucchero a velo e gustare.

Consiglio extra: possiamo anche sciogliere del cioccolato fondente a bagnomaria e usarlo per glassare, diventerà fenomenale!