Se non ti togli le scarpe in casa rischi grosso | Ecco perché devi proprio farlo

Non tutti sanno che non togliere le scarpe in casa è un grosso rischio per la propria salute: è davvero impensabile quello che succede.

Per tanti può sembrare un gesto poco utile, ma forse in pochissimi immaginano che togliere le scarpe poco prima di entrare sull’uscio della porta di casa può salvare davvero la vita. Tu da che parte stai? Anche tu hai questa abitudine oppure continui ad indossarle imperterrito finché non ti butti sotto la doccia? Forse nemmeno lo immagini, ma camminare in casa con le stesse scarpe con cui si è trascorsa un’intera giornata all’esterno può essere davvero pericoloso.

Tutti hanno delle ‘cattive’ abitudini che mettono in pratica quotidianamente senza nemmeno rendersi conto dei grossi pericoli a cui vanno incontro, ma tra quelli più comuni c’è sicuramente quello di non togliere le scarpe appena si rientra in casa da una giornata di lavoro. Se anche tu sei curiosa di sapere perché è un errore gravissimo commettere un gesto del genere, ti consigliamo di leggere attentamente il resto dell’articolo. Di seguito, infatti, ti forniremo i risultati di una ricerca portata a termine da due chimici ambientali dell’Indiana University (USA) e dell’Environmental Protection Authority dello Stato di Victoria, in Australia. E ti assicuriamo che il responso non sarà affatto piacevole.

Perché è un errore camminare in casa con le scarpe: la scoperta clamorosa!

Con l’iniziativa 360 Dust Analysis Program, Mark Patrick Taylor e Gabriel Filippelli sono venuti a conoscenza di una verità davvero impressionante. Analizzando diversi campioni provenienti da aspirapolveri domestici di ben 35 paesi diversi e mettendo a confronto le abitudini degli abitanti, i due chimici ambientali hanno scoperto che camminare per casa le scarpe non è affatto una cosa da niente, ma che può mettere a repentaglio la vita di ciascuno di noi.

Da quanto si apprende da The Conversation, infatti, sembrerebbe che i risultati ottenuti da un’analisi del genere sono perlopiù sconcertanti. Nei sacchetti degli aspirapolveri, infatti, non solo si rintracciano patogeni che sono all’origine di tantissime infezioni, ma anche tossine dell’asfalto che hanno proprietà cancerogene. E che, addirittura, possono interferire con il sistema endocrino dell’uomo. Le ‘amare’ sorprese, però, non sono affatto finite qui! È stata, inoltre, evidenziata la presenza di metalli tossici, derivanti da attività all’aperto, sostanze radioattive e in materiali rintracciabili facilmente nel settore industriale. Insomma, una scoperta non da poco!