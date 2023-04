Un modo furbissimo per riciclare i contenitori delle sorprese dell’uovo di Pasqua: non ci avreste mai pensato

Dopo Pasqua sei piena di uova e non sai che cosa farne? Puoi usare i contenitori delle sorprese per mille usi: ecco di cosa si tratta!

Le feste di Pasqua sono ormai passate e la casa è piena di rimasugli di uova sparsi qua e là. Se non ne puoi più dei vedere cioccolata e sorprese in giro, ecco un modo semplice e veloce per riciclare gli involucri delle sorprese.

Quella di Pasqua è una delle festività più amate dopo il Natale, in particolare dai bambini. Pranzi in famiglia, regali e tanta cioccolata fanno da sfondo a queste giornate passate con i propri cari. Ma una volta terminati i festeggiamenti, la casa si riempie di cianfrusaglie come carte delle uova e pezzetti di plastica sparsi qua e là. Aspetta a buttare tutto!

Quando i bambini scartano le uova di Pasqua vanno dritti al sodo e vogliono subito l’amatissima sorpresa. Questa è contenuta nel classico involucro di plastica gialla, all’apparenza inutile e che viene sempre gettato via in meno di un secondo. Ma sai che proprio con i contenitori per le sorprese puoi realizzare tante idee utili e che ti faranno risparmiare tempo e denaro? Eccone alcune.

Come riciclare i contenitori delle sorprese nelle uova di Pasqua: facile, veloce e geniale

Quell’involucro di plastica giallo, o dai colori più bizzarri, può trasformarsi in un ottimo alleato per agevolare molte delle tue faccende casalinghe e non solo. Esistono tanti modi, infatti, per riciclare le due metà di quello che una volta era un tuorlo con all’interno la tanto agognata sorpresa. Lasciato il giocattolo ai bambini, ecco com’è possibile riciclare il suo contenitore.

L’interno di plastica dell’uovo di Pasqua è ottimo per contenere i pezzi di cioccolata che altrimenti sarebbero sparsi qua e là per casa. Entrambe le metà dell’involucro, infatti, possono fungere da comodissimi portaoggetti e, in questo caso, da contenitore per i pezzetti di cioccolato. Ma non è tutto!

A rivelarlo è un’interessante video su Tik Tok, che svela i molteplici usi di questa parte dell’uovo di Pasqua che viene spesso sottovalutata e gettata via. Anziché buttarlo nella spazzatura, l’involucro della sorpresa può essere riutilizzato in casa in diversi modi. L’idea furba ha fatto impazzire il web! D’ora in poi i gusci delle sorprese di pasqua non finiranno direttamente nella differenziata ma troveranno un nuovo utilizzo a dir poco geniale. Provare per credere!