Vuoi sembrare più magra? Il trucco sono gli accessori, ma se li sbagli sembri rotonda

Gli accessori fanno davvero la differenza? Secondo le influencer di grido riescono addirittura a farti sembrare più magra.

Gli esperti di moda non hanno dubbi, le influencer di grido sono sicure di questo concept: gli accessori giusti possiedono le potenzialità reali per elevare qualsiasi outfit, facendoti sentire a posto e perfetta, qualunque stile di abbigliamento indossi.

Potresti addirittura scegliere una cintura, una borsa, un marsupio, non solo spendendo pochi soldi e rimanendo in linea con le tendenze del momento, ma gli oggetti giusti potrebbero addirittura consentirti di migliorare il tuo aspetto al punto da sembrare più magra. Impossibile? Segui questi consigli e certamente non solo rimarrai sorpresa, ma soprattutto avrai a disposizione tantissimi suggerimenti per piacerti molto di più e sentirti a tuo agio, meravigliosamente serena con te stessa.

Se hai naturalmente problemi di sovrappeso, la soluzione ideale non sarà certo quella di nasconderlo con una borsa dal colore particolare o un marsupio che ti copre le rotondità, ma sicuramente la moda possiede gli strumenti e gli accorgimenti per migliorare il tuo aspetto, per affinarlo, per valorizzarlo, e perché no per tirare fuori quel quid in più che hai dentro e che magari è tremendamente nascosto.

Snellire il tuo aspetto con accessori di poco costo e sostenibili: ecco i trucchi per sembrare più magra

Moda e sostenibilità non devono necessariamente escludersi a vicenda. Il consumatore moderno è alla ricerca di qualcosa di più delle semplici tendenze: tiene anche d’occhio i marchi di abbigliamento che stanno avendo un impatto positivo. Sebbene l’industria della moda abbia ancora molta strada da fare in termini di sostenibilità, i consumatori stanno ora prestando maggiore attenzione alla qualità dei loro capi, ai processi di produzione e alla trasparenza della catena di fornitura. Questo vale anche per gli accessori, per i cosiddetti dettagli che fanno la differenza.

Che ne diresti, quindi, di seguire i consigli degli esperti, scegliendo gli accessori giusti che potrebbero addirittura snellire il tuo aspetto, permettendoti anche una spesa non eccessiva?

Collane A Strati. Valorizza il tuo outfit con collane a strati. Prova collane con pendenti delicati per un look moderno, collane larghe per un effetto boho-chic o girocolli minimalisti per un design semplice e delicato. Possono snellire di molto il tuo aspetto.

Sciarpe Di Seta. Le sciarpe di seta sono un must have. Lega la tua sciarpa di seta intorno al collo, nella coda di cavallo o sul manico della borsa o della borsa per un look di ispirazione vintage. La sciarpa ti fascerà i punti del corpo con maggiori rotondità.

Orecchini. Gli orecchini Statement sono un accessorio indispensabile. Che tu indossi un abito da cocktail o dei jeans, gli orecchini di tendenza possono migliorare istantaneamente il tuo outfit e snellire il tuo viso.

Orologi. Gli orologi in acciaio inossidabile sono l’opzione più versatile da indossare ogni giorno, mentre gli orologi tradizionali svolgono un ruolo di supporto nello stile del tuo abbigliamento. Che tu scelga un cinturino in metallo o in pelle, assicurati che il tuo orologio si integri con i colori del tuo abbigliamento. Al polso, gli orologi giusti, donano un aspetto più sottile alle braccia gonfie e stanche.

Borse. Una borsetta dai colori fluorescenti, scelta sapientemente nelle tinte vitaminiche o anche nei colori pastello ma vivaci, è un perfetto escamotage per risultare più snella.

Scarpe. Gli stivaletti, da sempre, aiutano a mostrare gambe più snelle. Ti fasciano e rendono più elegante la tua camminata.