Luna di miele, i neosposi italiani preferiscono il viaggio esotico: queste sono le mete più ricercate

Il viaggio da sogno che suggella l’amore tra gli sposi: ecco le mete più ricercate per la luna di miele degli sposini. Avventure e soggiorni incantevoli per due.

Il matrimonio è un momento unico nella vita di due persone che hanno scelto di condividere ogni momento insieme, in amore e spensieratezza. Molte coppie, per la loro luna di miele, scelgono proprio mete da favola per suggellare il loro amore.

Ma vediamo quali sono le mete più gettonate dai neosposi per condividere esperienze uniche e avventurose o per godersi il primo viaggio da sposi tra relax e soggiorni indimenticabili.

Romanticismo esotico: ecco le mete perfette per la tua luna di miele

Le mete turistiche per la luna di miele sono tantissime, a scelta degli sposini, selezionate in base alle loro esigenze: c’è chi cerca viaggi avventurosi, esperienze uniche e momenti indimenticabili da mettere in cornice una volta tornati a casa; c’è chi, al contrario, preferisce soggiorni a 5 stelle, tra relax e divertimento; altri ancora, scelgono mete esotiche, spiagge paradisiache e momenti di puro benessere per coltivare il loro amore.

Ecco quindi quelle più gettonate:

Arcipelago di Seychelles: l’assoluta bellezza e naturalezza di queste isole le rende una meta tra le più frequentate dalla neo-coppie appena sposate. Tra natura incontaminate e oceano, questa meta è quella che regala il giusto mix di avventura e relax, concedendo agli sposi di poter scegliere il tipo di luna di miele che preferiscono.

L’incontaminata Islanda : è l’ isola straordinaria che regala avventure pazzesche e panorami mozzafiato. L’Islanda si classifica tra le mete più scelte per un viaggi di nozze all’insegna dell’ on the road , tra fuoco dei vulcani attivi e ghiaccio dei ghiacciai presenti sull’isola. Le coppie avventurose vanno pazze per questa meta e la prediligono rispetto ai viaggi internazionali per la vicinanza all’Europa e per la bellezza dei suoi territori.

: è l’ che regala avventure pazzesche e panorami mozzafiato. L’Islanda si classifica tra le mete più scelte per un viaggi di nozze all’insegna dell’ , tra fuoco dei vulcani attivi e ghiaccio dei ghiacciai presenti sull’isola. Le coppie avventurose vanno pazze per questa meta e la prediligono rispetto ai viaggi internazionali per la vicinanza all’Europa e per la bellezza dei suoi territori. Giamaica : luogo sensuale ed esotico , meta paradisiaca sia per la cultura del posto sia per le spiagge paradisiache. Molte coppie scelgono questa meta per la loro luna di miele da sogno, al di là dell’Atlantico.

: luogo , meta paradisiaca sia per la cultura del posto sia per le spiagge paradisiache. Molte coppie scelgono questa meta per la loro luna di miele da sogno, al di là dell’Atlantico. America Latina: qui abbiamo una vasta scelta di mete adatte sia a viaggi relax e di benessere sia per chi è in cerca di esperienze uniche e rilassanti. I tour del Brasile, le gite in barca a vela del Costa Rica e molto di più aspetta le coppie che selezionano una bella vacanza latina per la loro luna di miele d’amore.

Ecco la lunga lista delle mete più gettonate per la luna di miele degli sposini in cerca di relax e spensieratezza, di momenti indimenticabili da condividere con il partener che amano e che hanno scelto di sposare!