Quasi tutto il miele che mangi è contraffatto: ecco come riconoscere quello buono

Una notizia che potrebbe sconvolgerti: quasi tutto il miele che mangi non è puro, è contraffatto. Ecco come riconoscere quello buono.

Il miele è noto per i suoi straordinari benefici per la salute, è ricco di sostanze nutritive, antiossidanti e aiuta ad assistere il corpo con molti processi importanti. Tuttavia, il miele cosiddetto contraffatto è qualcosa che esiste e come, rappresenta una triste realtà sul mercato nazionale e internazionale, il che significa che è importante capire le differenze prima di acquistarlo.

Il falso miele naturalmente ha costi di produzione molto più bassi, ma soprattutto rappresenta una pericolosa truffa alimentare e un rischio per la salute. Per godere dei benefici derivati ​​dal miele, è importante conoscerne la purezza. Senza questa conoscenza si possono acquistare prodotti di scarsa qualità, con molti supermercati che vendono miele finto e impuro, molto diverso da quello che producono le api. Molte aziende hanno approfittato della crescente popolarità del miele, vendendo miele falso che non porta gli stessi vantaggi, rendendo più importante che mai, da parte del cliente, della mamma, delle famiglie, conoscere le differenze.

Miele finto e alterato: una triste realtà da conoscere

Il miele puro, in questo caso italiano, di casa, nostra, prodotto d’eccellenza assoluta, è quello che deve provenire direttamente dalle api, piuttosto che da una fabbrica. Spesso chiamato miele “biologico” o “naturale” nei negozi, il miele puro è prodotto dalle api, mentre il miele biologico viene creato dalle api nutrite da fiori coltivati ​​biologicamente. Il miele finto è alterato, tuttavia è quasi impossibile distinguerlo dal miele vero una volta confezionato. Ci sono molti modi per individuare il miele finto, assicurandoti di usare solo miele vero e puro che è il migliore per te.

Ecco alcuni elementi fondamentali a cui prestare attenzione utili a determinare se il miele è contraffatto o meno:

Appiccicosità: il vero miele non è appiccicoso se viene strofinato tra le dita, tuttavia il miele finto è appiccicoso a causa dei dolcificanti aggiunti nella sua creazione. Questa differenza è facile da verificare e molto evidente. Struttura: il miele vero ha una consistenza piuttosto densa e richiede tempo per muoversi, mentre il miele finto è molto liquido e si rovescia, si muove e viaggia rapidamente. Il modo migliore per testare questo è vedere quanto tempo ci vuole per viaggiare da un lato all’altro di un barattolo di miele, o metterne un po’ sul dito e vedere se scorre dritto. Riscaldamento: una volta riscaldato, il vero miele diventerà rapidamente più denso, senza creare schiuma. Il miele finto, invece, produrrà bolle e non si caramellerà mai. Queste notevoli differenze aiutano rapidamente a separare il miele finto dal miele vero. La prova del pane: prova a spalmare il miele su una fetta di pane. Il vero miele si indurirà in circa 60 secondi. Il miele finto non si indurirà mai, rendendo invece il pane umido a causa dell’umidità aggiunta. Questo è un altro semplice test per determinare se il miele che stai usando è puro. Dissolvenza: non si dissolve in acqua, ma si deposita sul fondo dell’acqua in un grumo. Se mescolato, il vero miele può diluirsi a lungo. Il miele finto si dissolve istantaneamente in acqua, rendendo subito evidente che non è puro. Gusto: il sapore del miele vero e puro rimane solo per un paio di minuti. Il miele finto avrà un sapore che rimane per un periodo di tempo più lungo poiché lo zucchero mantiene il sapore in bocca.

Se stai acquistando da un negozio in cui ci sono etichette sul barattolo, questo è il modo più semplice per capire la purezza del miele. I produttori sono tenuti a menzionare eventuali additivi o sostanze aggiuntive che vengono aggiunte al miele che producono. Dai un’occhiata all’etichetta sul contenitore del miele, e puoi vedere rapidamente se è stato aggiunto qualcosa al miele puro e, in caso affermativo, di cosa si tratta.