Test: matite, tempere o gessetti? Dimmi con cosa preferisci disegnare e ti dirò chi sei

Vuoi scoprire qualcosa di più sulla tua personalità? Fai questo test con noi e ti diremo chi sei: preferisci matite, tempere o gessetti?

Vi siete mai chiesti quando, quello che facciamo o scegliamo ogni giorno nel nostro quotidiano, possa dire della nostra personalità? Dopo questo test rimarrete semplicemente a bocca aperta.

Per coloro che amano disegnare e immergersi nel mondo dell’arte, infatti, scegliere lo strumento da utilizzare non è altro che un qualcosa dettato dal gusto e dalla necessità dell’ispirazione. In realtà però può dirci molto di più su chi siamo e su come siamo soprattutto.

Ebbene sì, in base a se preferite disegnare con matite, tempere o gessetti, possiamo infatti rivelarvi alcuni tratti del vostro carattere. Continuate a leggere per fare questo curiosissimo test insieme a noi.

Matite, tempere o gessetti: ecco cosa ci dice il test

MATITE

Se la tua scelta, davanti alla nostra foto, è inevitabilmente ricaduta sulle matite allora il test parla chiaro. Quando devi disegnare è proprio su di loro che ricade la tua attenzione perché sei una persona estremamente semplice: non ami in modo eccesivo i giri di parole, quelli fin troppo lunghi e che spesso non ti fanno mai centrare quello che è il vero punto del discorso. Piuttosto ami essere diretto, dire sempre quello che pensi ed essere completamente onesto con chi ti circonda. Ebbene sì, perché tu adori circondarti di persone, fare nuove amicizie ed essere al centro dell’attenzione.

TEMPERE

Hai osservato la foto con attenzione ma immediatamente il tuo sguardo non ha potuto fare a meno di ricadere sulle tempere: ebbene, se anche tu quando devi disegnare, non riesci a non prediligere proprio loro, allora il test ci da un chiaro indizio su quella che è la tua personalità. Nella vita ti butti sempre a capofitto in qualsiasi avventura o impresa, che sia fare nuove conoscenza o lanciarsi all’inseguimento di un sogno. Sei una persona appassionata, sempre pronta a rimboccarsi le mani e che non dice mai no a un po’ di duro lavoro. Metterti in gioco non ti spaventa né tantomeno hai paura di mettere a nudo i tuoi sentimenti. Attenzione però, perché a volte però tendi ad annoiarti fin troppo facilmente e, soprattutto ad apparire esageratamente lunatico.

GESSETTI

Eccoci arrivati, infine, all’ultima opzione di questo divertente e curiosissimo test. Se quando devi disegnare, la tua scelta ricade sempre sui gessetti, allora c’è poco da fare: inquadrarti è estremamente semplice, perché lasci sempre trasparire i tuoi pensieri e soprattutto le tue emozioni. Preferisci i gessetti in quanto rappresentano a pieno la fugacità di tutto ciò che ti circonda, e che ti porta spesso a non avere un attaccamento affettivo o morboso agli oggetti. Sei una persona estremamente riflessiva, ami analizzarti e comprenderti a fondo, e soprattutto hai un profondo senso dell’estetico.