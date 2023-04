Bambini: un sogno di sempre può avverarsi, ecco come

Quale bambino nato dagli anni ’90 in poi non ha mai desiderato tentare con lo Zecchino d’Oro? Ora in tutta Italia si cercano nuove voci bianche.

Sono moltissimi i bimbi a cui piace cantare e che mostrano un’attitudine particolare per la musica. Accanto a loro i genitori che li incoraggiano a mettersi alla prova a volte sospettano di avere davvero una stella nascente in casa. Per verificarlo sta per arrivare l’occasione giusta offerta da uno dei festival canori più famosi in Italia per i giovanissimi cantanti. Lo Zecchino d’Oro sta preparando l’edizione 2023 ed è pronto ad aprire i casting.

Le audizioni per i piccoli talenti saranno itineranti lungo tutte le regioni del paese. Per partecipare i bambini dovranno avere un’età non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 poiché si tratta di voci bianche. Eventualmente se si è impossibilitati a recarsi in presenza c’è anche il casting online. Per questa modalità il termine di iscrizione è fissato al 23 maggio.

Il tour sta già procedendo e il prossimo appuntamento sarà il giorno 22 aprile a Trento all’interno di un centro commerciale. Tre giorni dopo sarà il turno di Torino approfittando della festività del 25 aprile. Il 29 aprile sarà il turno dei piccoli calabresi dopodiché si continuerà a maggio in Veneto a Bassano. Gli ultimi casting sono in calendario per i primi di giugno in Liguria, prima a Savona e poi a Genova.

Come iscriversi al casting online

Sul sito ufficiale dello Zecchino d’Oro sono elencati i vari step da seguire per tentare la sorte in questa 66° edizione anche da remoto. Prima di tutto occorre scegliere una canzone per il proprio provino. La lista dei brani ammessi sono nella sezione casting del canale YouTube del festival e si possono ascoltarle anche tutte prima di decidere. Dal sito poi si scarica il testo completo della canzone per impararlo a memoria insieme a un adulto.

Sempre lo Zecchino d’Oro mette a disposizione le basi musicali su cui il piccolo artista potrà esercitarsi, senza cercare le versioni karaoke su YouTube. Una volta che si sentono pronti i bambini possono girare il provino e caricarlo sulla piattaforma e completare la procedura scrivendo i propri dati anagrafici. Per chi invece si troverà libero nelle date elencate la scelta dovrà comunque limitarsi a una sola tappa del tour. Occorre compilare il modulo online e la liberatoria, che dovrà portare le firme di entrambi i genitori o tutori legali del minore.