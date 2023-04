Perché non bisogna bere alcol se si cerca una gravidanza?

Ormai è risaputo che in gravidanza le future mamme devono abbandonare l’abitudine di bere alcol. Potrebbe però servire anche prima.

Quando scoprono di essere in gravidanza le donne salutano per un po’ gli alcolici. Si tratta anzi di una scena ricorrente nei film quella dove la donna rifiuta il drink per poi dare la lieta notizia. Questa rinuncia per alcune non richiede grossi sforzi mentre per altre richiede uno sforzo maggiore. Non sarà dunque una lieta notizia per queste ultime scoprire che secondo diversi esperti è il caso di appendere il bicchiere al chiodo prima del concepimento.

Queste nuove linee guida non riguardano solo la futura madre anzi si applicano a entrambi i membri della coppia. La ragione principale per allargare il divieto è venire incontro alla compagna o alla moglie senza metterla in tentazione. Mantenere alcolici in casa in generale è sconsigliato se si programma di provare a breve ad avere un figlio.

L’astenersi dal consumo di alcol secondo la sanità inglese fa parte di quelle pratiche definite “cure preconcezionali“. Si tratta di accorgimenti e buone pratiche che si consigliano ai genitori da adottare già mesi prima di provare ad avere un figlio. Per questo caso particolare il consiglio è di nascondere le bottiglie di alcolici almeno sei mesi prima per evitare ripercussioni sulla salute del bimbo.

Ecco perché non devi bere alcol in gravidanza

Tra le problematiche che si possono evitare nei bambini evitando l’alcol ci sono prima di tutto diverse patologie cardiache e problemi di sviluppo. Volendo adottare uno sguardo più ampio però non sarà solo il figlio che sta per arrivare a beneficiare di questa pausa da vino e drink ma anche mamma e papà. Dopotutto per accogliere un figlio serve essere pronti e soprattutto in salute, aspetto che non va troppo d’accordo con il consumo abituale di alcol. Così come vale per la nicotina e sostanze simili.

Degli studi svolti a livello internazionale hanno notato che in gravidanza proprio per sentirsi più affini al partner molte donne cedono di tanto in tanto. Il fenomeno si può contrastare promuovendo una maggiore consapevolezza anche nei futuri padri, di solito meno coinvolti. Basta però incoraggiare le coppie a informarsi insieme. La cosa migliore quindi è stringere un patto fra futuri genitori di praticare l’astinenza dall’alcol per il periodo necessario, in contemporanea. Si potrebbe anche scoprire di stare meglio senza.