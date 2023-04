Rughe da cuscino, ecco come evitarle: tutti i consigli

Vuoi scoprire il segreto per dire per sempre addio alle rughe causate dal cuscino? Fai attenzione a questi accorgimenti e trucchi salva pelle

Capita spesso, soprattutto al risveglio, di renderci conto che la pelle del viso e del collo, sia rigata e piena di antiestetiche rughe da cuscino e dalla posizione che adottiamo. Questo succede per la pressione che esercita il corpo sul cuscino e sulle lenzuola, spesso nella stessa posizione per diverso tempo. Se durante la giovinezza queste spariscono nel giro di qualche ora, con l’andare del tempo, perdendo elasticità e collagene, la pelle fatica sempre di più a riacquistare la normalità.

Allora cosa fare per far sì che la nostra pelle ne risenta meno e che queste spariscano dopo il risveglio? Non abbiamo la bacchetta magica ma possiamo fare in modo di coccolare la pelle e curarla, prevenendo le antiestetiche rughe. Prima cosa da fare? Ricordati sempre di eliminare ogni traccia di trucco prima di andare a dormire!

Pelle giovane e in salute, ecco l’ A, B, C da rispettare per evitare le rughe da cuscino

Se vuoi vantare una pelle luminosa e a prova di rughe, oltre a mantenerla pulita e idratata con la giusta crema, assicurati di dormire almeno 8 ore ogni notte e vai a letto rilassata senza pensieri che ti preoccupano. Il sonno ristoratore ha tanti benefici:

Le cellule cutanee si rinnovano più velocemente quando dormi

Il collagene viene prodotto soprattutto durante le ore di sonno

La melatonina prodotta durante il sonno, aiuta a riparare i danni cutanei

Dopo 8 ore di sonno la pelle appare distesa e luminosa

Per favorire un corretto riposo notturno, evita di utilizzare apparecchi elettronici prima di andare a letto, e accertati che ci sia una temperatura ideale, intorno ai 18 gradi. Prevenire è meglio che curare, allora cosa fare per evitare che le rughe da cuscino diventino permanenti? Se sei un’amante della skincare dovresti sapere che prima di andare a dormire, è bene detergere la pelle e applicare una crema che la mantenga idratata e che supporti l’elasticità, a base di collagene e retinolo.

Importante anche modificare la posizione e cercare di evitare di dormire sul fianco. Anche il tessuto della nostra biancheria è importante, poiché è la causa principale dell’attrito generato tra pelle e cuscino, dove le rughe trovano terreno fertile per formarsi. Il tessuto più consigliato amico della pelle, è la seta seguita dal raso. Questi infatti scivolano sulla pelle eliminando l’attrito creato invece da cotone e flanella. Inoltre la seta è un antibatterico naturale e permette una buona traspirazione mantenendo la pelle asciutta.