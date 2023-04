Sai davvero leggere le etichette degli indumenti? Ecco cosa significano, non rischierai più di buttarli appena comprati

Quasi sempre quando compriamo degli indumenti nuovi togliamo le etichette, ma è meglio non farlo perché ci dà tantissime informazioni utili.

È vero, le etichette sui nostri capi di abbigliamento sono spesso fastidiosa a contatto con la pelle, e ci viene da tagliarle per evitare di provare ancora quella sensazione poco piacevole: però le etichette ci danno davvero tante indicazioni per poterci prendere cura al meglio di quel vestito.

Le etichette sono realizzate appositamente per indicarci come possiamo lavare quel dato indumento, se possiamo stirarlo e in caso come procedere e altre diverse informazioni utili per evitare che dopo pochi lavaggi esso si rovini e che sia da buttare via.

Ecco il significato dei simboli più famosi sulle etichette degli indumenti

Ovviamente esistono tantissimi simboli, per cui andremo a vederne assieme solo una parte, ossia quelli più comuni e che si trovano in quasi tutti i capi. Come ci dobbiamo comportare quindi quando troviamo il simbolo di:

Una vaschetta in cui ha riportato il numero 30 : in questo caso il simbolo sta a indicare che possiamo lavare tranquillamente il capo nella lavatrice, ma che non dobbiamo superare la temperatura di 30 ° per evitare che si rovini.

in cui ha riportato : in questo caso il simbolo sta a indicare che possiamo lavare tranquillamente il capo nella lavatrice, ma che non dobbiamo superare la temperatura di 30 ° per evitare che si rovini. Una vaschetta che presenta una lineetta nella parte inferiore : questo simbolo sta a indicare che, dopo aver lavato il capo, lo possiamo indossare senza la necessità di stirarlo prima, poiché il materiale con cui è realizzato non sarà soggetto a pieghe brutte da vedere.

che presenta una : questo simbolo sta a indicare che, dopo aver lavato il capo, lo possiamo indossare senza la necessità di stirarlo prima, poiché il materiale con cui è realizzato non sarà soggetto a pieghe brutte da vedere. Un triangolo con una x: in questo caso il simbolo ci indica che il capo non può essere candeggiato, per cui dobbiamo stare attenti ai prodotti che usiamo.

Un ferro da stiro con un solo pallino : in questo caso possiamo stirare il capo di abbigliamento, ma non dobbiamo assolutamente superare la temperatura massima di 110 °.

: in questo caso possiamo stirare il capo di abbigliamento, ma non dobbiamo assolutamente superare la temperatura massima di 110 °. Un cerchio con una P al suo interno : i capi che presentano questo simbolo non devono assolutamente essere trattati con il tetracloroetilene, mentre qualsiasi altro altro tipo di solvente può essere usato senza alcun problema.

: i capi che presentano questo simbolo non devono assolutamente essere trattati con il tetracloroetilene, mentre qualsiasi altro altro tipo di solvente può essere usato senza alcun problema. Un quadrato con una barretta centrale messa in orizzontale : in questo caso si tratta di un’indicazione su come poter asciugare il vestito, per cui il senso indicato è quello orizzontale.

messa : in questo caso si tratta di un’indicazione su come poter asciugare il vestito, per cui il senso indicato è quello orizzontale. Un quadrato con dentro un cerchio e una X: infine quest’ultimo simbolo sta a indicare che semplicemente il capo non è adatto a essere messo dentro l’asciugatrice.

E voi conoscevate questi simboli oppure avete scoperto per la prima volta il loro significato? Pensate che vi tornerà utile le prossime volte in cui laverete i vostri vestiti?