Se hai paura dei topi devi assolutamente conoscere questo metodo per tenerli lontani da casa tua

Hai paura dei topi vero? Non è piacevole ritrovarsi faccia a faccia con loro. Esistono però dei metodi infallibili per tenerli lontani.

Ami la campagna, soprattutto non rinunceresti mai ai tuoi fine settimana nella seconda casa, e sei di certo fortunata ad averne una. In particolare in inverno ci trascorri i week end con la tua famiglia, accendi il camino, cucini nella tavernetta, da settembre in poi ti dedichi alla preparazione del vino che conservi gelosamente per i momenti speciali.

C’è però un aspetto della tua casa di campagna che ti provoca terrore assoluto: si tratta dei topi. Anche se si tratta di topolini piccoli, proprio non li sopporti. E’ da tempo che cerchi i giusti rimedi per tenerli lontani dalla tua abitazione.

Ogni inverno, secondo una indagine attendibile, oltre 21 milioni di case sono occupate da roditori in Europa. Sono bocche affamate da sfamare; sfortunatamente per i proprietari di case, questi parassiti possono danneggiare la proprietà e comportare seri rischi per la salute. Se sei sfortunato ad avere un incontro con questi fastidiosi intrusi, potresti cercare modi per impedire loro di tornare. Un metodo popolare per tenere lontani i topi è respingerli con certi odori che odiano.

Gli odori naturali che i topi odiano: ecco come tenerli lontani

A quanto pare, ci sono diversi odori che questi parassiti non sopportano, il che significa che puoi usarli a tuo vantaggio. Ma cosa odiano esattamente annusare topi e ratti? I topi possono essere tenuti lontani utilizzando gli odori di olio di menta piperita, cannella, aceto, citronella, ammoniaca, candeggina e naftalina. Dagli oli essenziali ai comuni articoli per la casa, molti odori manderanno topi e ratti a correre nella direzione opposta. Quindi, se stai cercando di sapere quale profumo terrà lontani i topi, ecco alcuni degli odori che i topi detestano di più.

