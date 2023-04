Belen Rodriguez, ha svelato un segreto: lo pratica quasi tutti i giorni

Sempre incantevole e super sensuale, Belen Rodriguez fa perdere continuamente la testa a tutti. Il suo segreto? Ecco cosa pratica quasi tutti i giorni.

Da anni Belen Rodriguez fa impazzire tutti coloro che la seguono e la amano con la sua affascinante bellezza, il suo corpo da favola, la sua simpatia e il suo modo di fare. La fantastica conduttrice de Le Iene ha rivelato un suo segreto, ha fatto sapere che c’è una cosa che pratica quasi tutti i giorni.

Costantemente la favolosa showgirl, modella e conduttrice argentina si impegna per restare in forma smagliante e più seducente che mai. Davanti alle sue magnifiche forme e al suo irresistibile fascino è impossibile per i suoi tantissimi fan non notarla. Tutte le volte che la vedono infatti restano sempre a bocca aperta, sui social non possono fare a meno di riempirla di complimenti, like e messaggi ricchi di affetto.

Ma qual è il suo segreto? Lei come molte donne note del mondo dello spettacolo ha rivelato ai suoi seguaci che pratica uno sport specifico quasi tutti i giorni. Si tratta di un nuovo modo di allenarsi che sta spopolando sempre di più perché consente di mantenersi in forma e di ottenere un corpo davvero invidiabile e tonico. Scopriamo di quale si tratta!

Belen Rodriguez pratica un pilates particolare, questo è il suo segreto per avere un corpo pazzesco

Questo particolare allenamento permette di far lavorare ogni parte del corpo con uno specifico attrezzo che serve a tonificare, rafforzare, modellare e allungare grazie a specifici ed efficaci esercizi.

L’attrezzo ha un ‘carrello’ mobile che grazie a ruote e binari fissati su un telaio scorre avanti e indietro. La struttura è ergonomica, c’è infatti un cuscino sullo schienale. Facendo regolarmente pilates reformer si possono ottenere risultati davvero soddisfacenti. Gli esercizi richiedono di tirare o spingere il carrello, altri prevedono di tenerlo fermo mentre le molle esercitano su esso una trazione.

Ogni tipo di esercizio ha lo scopo di rinforzare e tonificare la muscolatura. Un altro aspetto davvero importante che interessa soprattutto le donne consiste nel fatto che il macchinario aiuta a sviluppare incredibilmente i muscoli in lunghezza, senza però che aumenti anche la massa. Molte donne quando vanno in palestra hanno infatti paura di aumentarla, ma con il pilates reformerquesto non succede. Il corpo sarà perfettamente tonico restando però femminile e curvilineo.

Spesso Belen Rodriguez mostra ai suoi tantissimi seguaci su Instagram il suo allenamento di pilates. Se anche tu desideri avere una forma fisica da paura come la sua prova anche tu questo fantastico metodo, i risultati ti stupiranno non poco.