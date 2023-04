Da quando tingo i miei capelli bianchi con questo ingrediente di cucina non vado più dal parrucchiere: si risparmia un sacco

Sai che puoi rimediare ai capelli bianchi con un semplicissimo ingrediente di cucina? Non lo immagini, ma il risultato è pazzesco.

Tra i segni del tempo che infastidiscono (e non poco) il mondo femminile, la comparsa dei capelli bianchi è sicuramente tra quelle più spiacevoli e difficili con cui fare i conti. Certo, c’è chi accetta senza problemi un ‘inconveniente’ del genere e sfoggia con orgoglio gli anni che passano, questo è vero. Se da una parte, però, c’è chi non fa nulla per eliminare quei capelli che hanno perso il loro colore naturale, dall’altra c’è chi tenta il tutto per tutto per ritornare ad essere come quelli di una volta.

Ti è mai capitato di voler coprire i capelli bianchi e di comprare quelle tinte esistenti in commercio? Da questo momento in poi, dici ‘addio’ ad uno spreco di soldi simile! Stiamo per svelarti, infatti, come sia possibile provvedere ad un imprevisto simile con un solo ingrediente di cucina. Sono già tantissime quelle persone che sono solite utilizzare questo rimedio, garantendo dei risultati superlativi, tu cosa aspetti?

Come coprire i capelli bianchi con un ingrediente che tutti hanno in cucina

Se anche tu hai intenzione di coprire i capelli bianchi, ma non vuoi assolutamente recarti dal tuo parrucchiere di fiducia, sei proprio incappata nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, ti diremo qual è quel rimedio naturale ottimo per un inconveniente del genere, che non solo ti farà risparmiare tantissimi soldi ma ti lascerà davvero sorpresa con il risultato. Sei pronta a saperne di più? Ebbene, tutto quello che ti occorre è solo un po’ di caffè: l’avresti mai immaginato?

Ottimo per chi ha una chioma scura e vuole coprire i capelli bianchi, il caffè è fondamentale per prevenirne la caduta e, addirittura, rinforzare la crescita. Appurato questo, però, ora sei curioso di sapere come devi usare questo ingrediente?

Prepara la moka e, una volta pronto il caffè, tienilo da parte;

Prendi il fondo ed aggiungici un cucchiaio di aceto bianco e uno di miele;

Mescola per bene i tre ingredienti, poi aggiungici il caffè messo da parte precedentemente;

Una volta fatto questo, lava i capelli come sei solita fare e – dopo averli tamponati per bene – usa questa soluzione come se fosse una maschera ed attendi circa un quarto d’ora;

come sei solita fare e – dopo averli tamponati per bene – usa questa soluzione come se fosse una maschera ed attendi circa un quarto d’ora; Risciacqua con acqua tiepida ed ammira il risultato.

Se vuoi ottenere un risultato straordinario, ti consigliamo di ripetere tale operazione almeno una volta a settimana. Ti assicuriamo che, in modo esclusivamente naturale, hai la possibilità di coprire tutti i capelli bianchi.

Qualora questo rimedio non dovesse soddisfare le tue esigenze, hai la possibilità di sfruttare un altro trucchetto! Tutto quello che ti occorre è: 1 tazza di caffè ristretto ovviamente fredda, 1 tazza di balsamo per capelli e 2 cucchiai di caffè macinato. Preso tutto l’occorrente, ecco cosa devi fare:

In un ciotolina, inserisci i tre ingredienti sopraelencati e mescolali fino a farli amalgamare del tutto; Applica il composto ottenuto su tutta la capigliatura in modo omogeneo; Avvolgi i capelli in una pellicola ed attendi due ore; Trascorso il tempo necessario, risciacqua con acqua tiepida.

Et voilà: in pochissimo tempo, i tuoi capelli bianchi sono completamente eliminati! Non dimenticare, inoltre, che se vuoi solo ravvivare il tuo colore, puoi ugualmente usare questo ingrediente magico. Tutto quello che devi fare è preparare una macchinetta, far raffreddare il caffè appena uscito e – una volta pronto – versarlo sui capelli ancora sporchi, non dimenticando di massaggiare. Trascorsa una decina di minuti, fai un primo risciacquo con acqua e il secondo con aceto bianco. Il risultato ti lascerà basita!