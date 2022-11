Quante volte bisogna fare lo shampoo in una settimana? Cosa devi assolutamente sapere per non commettere errori.

Avere una chioma perfettamente pulita e splendente ogni giorno è il sogno di tutti, ma non sempre abbiamo tempo di fare lo shampoo ogni volta che vorremmo. Ma è davvero così giusto lavare i capelli troppo spesso o può danneggiarli? Allo stesso tempo, non fare lo shampoo per diversi giorni cosa comporta?

Se vuoi toglierti ogni dubbio su questa particolare parentesi beauty, sei nel posto giusto. Ecco quante volte è più giusto lavare i capelli e i motivi. Se segui questi piccoli ma fondamentali consigli non sbaglierai più nulla e i tuoi capelli non sono saranno puliti, ma anche visibilmente più sani.

Quante volte è giusto fare lo shampoo in una settimana: cosa c’è da sapere

Sei solita fare lo shampoo più e più volte in una settimana e ti chiedi se sia un procedimento giusto per la salute dei tuoi capelli? Ebbene, la risposta, che forse non ti aspetti, è che lavare i capelli più volte a settimana, anche tutti i giorni, non fa davvero così male. Ci sono alcune tipologie di capelli grassi che, infatti, necessitano un lavaggio quotidiano o, comunque, molto frequente. Qualcosa che, di per sé, non danneggia i tuoi capelli, ma il consiglio è quello di utilizzare prodotti non troppo aggressivi, che nutrano la chioma e, soprattutto, adatti alla tua tipologia di capelli.

Una regola che vale anche per chi fa sport e sente l’esigenza di lavare i capelli ogni giorno: fatelo, ma con le giuste accortezze. Al contrario, non lavare i capelli con una certa frequenza può creare diversi problemi non sono ai tuoi capelli, che risulteranno sfibrati e spenti, ma anche al cuoi capelluto: pruriti e irritazioni saranno sempre dietro l’angolo. Cerca di ritagliarti un po’ di tempo per fare lo shampoo almeno due volte a settimana. In generale, è bene ricordarlo, non esiste un numero preciso e una regola generale che stabilisce quante volte sia giusto fare lo shampoo: l’importante è trovare il tempo per farlo quando se ne sente la necessità ( e la testa inizia a prudere!), senza rimandare!

In linea di massima, chi ha capelli normali può fare lo shampoo una o due volte a settimana, ma chi deve curare capelli grassi o secchi farebbe bene a lavarli più frequentemente. Ricordare sempre di utilizzare prodotti di qualità, che non danneggeranno la chioma anche con lavaggi numerosi.

Attenzione anche all’asciugatura: non pettinare i capelli da bagnati e non avvicinare troppo il phone alla chioma mentre li asciughi. Il calore è il nemico numero uno della salute dei tuoi capelli. Non utilizzare piastre, ferri o altro ogni volta che lavi i capelli: non farai altro che stressarli ed indebolirli.