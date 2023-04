Far andare bene i figli a scuola grazie alla password del wi-fi: questa mamma è un genio

Unire l’utile al dilettevole è possibile quando si tratta di studio: con questo trucco geniale una mamma può invogliare i propri figli a fare i compiti. Il segreto sta nella password del Wi-Fi.

Quando i figli iniziano la scuola, comincia per i genitori un periodo di ansia sul rendimento. Fin dalla prima elementare i bambini si approcciano ai compiti, i piccoli impegni quotidiani che li aiutano ad imparare ad assumersi le proprie responsabilità. Questi diventano però, non soltanto un vero e proprio dovere, ma anche e soprattutto l’opportunità di apprendere quanto previsto dal programma di studio.

Sarà capitato a tutti di sentire l’apprensione dei genitori per i risultati portati a casa. L’incontro con gli insegnanti può diventare per gli allievi un vero e proprio incubo, soprattutto quando questo significa far scoprire qualche piccola o grande carenza in alcune materie. Ci si mette spesso anche la pigrizia ad allontanare bambini e ragazzi dai compiti, oltre che le distrazioni che li circondano sempre più.

Basta pensare a computer e smartphone, che li tengono tengono incollati di fronte allo schermo per molteplici motivi. C’è chi trascorre ore giocando ai videogames e chi invece, segue i propri beniamini nei video Youtube. Anche nella vita dei più piccoli dunque, una connessione si rivela fondamentale. Ma come si può sfruttare questa necessità a vantaggio di un migliore rendimento a scuola? C’è un trucco geniale ideato da una mamma.

L’idea geniale fa il giro del web: così convinci tuo figlio a studiare

Per i giovani della “generazione Z”, la rete è diventata ormai il pane quotidiano. Loro d’altronde, con internet ci sono nati e sarebbe perciò impensabile che non ne facciano uso. Nonostante i divieti di ogni genere, arrivano sempre a trovare il modo per utilizzarlo, anche perché spesso provvisti di dispositivi personali. Una cosa però, può essere in qualche modo “controllata” dagli adulti e si tratta della password del Wi-Fi. Un elemento fondamentale per poter avere accesso completo al mondo del web e che può essere utilizzato come stimolo per ottenere migliori risultati a scuola.

Ci ha pensato una mamma che qualche tempo fa è diventata virale con la sua idea astuta per far studiare i propri figli. Su un foglietto, la donna ha lasciato un messaggio indirizzato proprio agli studenti, invitandolo in qualche modo ad ottenere la password del Wi-Fi in un modo utile alla sua istruzione. “La password del wifi di questa settimana è il colore del vestito di Anna Karenina nel libro. Ho detto libro, non il film!!”, si leggeva nel biglietto condiviso su Facebook nella pagina Mamme che scrivono messaggi su Whatsapp.

Proprio così, la madre del ragazzo lo “obbligava” in questo modo a dedicarsi alla lettura del libro di Lev Tolstoj al fine di scoprire così, la risposta al suo piccolo quiz e, dunque, anche la tanto desiderata password per utilizzare internet. Un trucchetto davvero utilissimo che si può mettere in pratica con grandi risultati, rendendo l’intrattenimento virtuale un premio per l’impegno scolastico. Nel messaggio della mamma non mancava l’avvertimento finale per la prossima password, con: “P.s. Ho iniziato a leggere il Conte di Montecristo!” Studente avvisato.