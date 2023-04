Neonati: tra le prime cause di morte c’è questa diffusa abitudine dei genitori | Non farlo

C’è un gesto molto pericoloso, spesso compiuto dai genitori con le migliori intenzioni di cura e protezione. È allarme: può causare la morte del neonato

Quando si diventa genitori, sono molte le insicurezze e i dubbi. Come nasce un bambino, nascono anche una mamma e un papà e nessuno insegna questo misterioso e importante ruolo. Con la crescita del figlio, si impara ad essere per lui le migliori guide, anche se ci sono degli errori che a posteriori forse non avremmo compiuto. C’è un gesto in particolare che è molto pericoloso e che può causare addirittura la morte del neonato: ecco qual è.

Molte delle situazioni che danneggiano la salute del bambino sono ormai note e tutti si impegnano per evitarle. Una è quella del fumo: ormai si sa quanto la sigaretta sia dannosa per chi la consuma. In realtà, però, lo è anche per chi respira i suoi scarti, bambini compresi: ormai quasi più nessuno fuma, nelle vicinanze dei piccoli. C’è però una situazione molto pericolosa, soprattutto per i neonati: ecco qual è.

Co-sleeping, attenzione massima: può causare la morte del neonato

Il co-sleeping è il termine con cui si definisce l’abitudine della mamma o del papà di dormire con il neonato. Si tratta di una situazione che spesso non si decide, ma in cui ci si ritrova. Il neonato piange molto e si sveglia spesso, soprattutto durante i primi mesi: quando la stanchezza pervade i genitori, può succedere che mettano il bambino in mezzo a loro nel letto matrimoniale e che si addormentino, cullandolo.

Si tratta però si una pratica pericolosissima, oggi considerata una delle prime cause di morte dei neonati soprattutto in relazione al soffocamento meccanico, se per caso il piccolo viene schiacciato dall’adulto. Un caso di questo tipo è avvenuto recentemente all’ospedale Pertini di Roma, dove una mamma è caduta nel sonno mentre stava allattando: il piccolo è tragicamente rimasto soffocato dal corpo di sua madre.

Se vi trovate con un bambino piccolo e avvertite difficoltà soprattutto nella gestione delle notti, chiedete subito aiuto: avere una persona in più che può aiutarvi nel gestire i vari risvegli del vostro bambino può essere salvifico, per voi e per lui. L’attenzione con i neonati non è mai troppa e gli impegni sono tanti, così come la stanchezza: sottovalutarla può essere pericoloso.