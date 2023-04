Non serve il passaporto: ecco le mete più spettacolari dove andare solo con la carta d’identità

Ci sono delle località dove non serve il passaporto per poter entrare. Ecco quali sono le mete dove andare solo con la carta d’identità. Alcune sono dei paradisi terresti.

Viaggiare in mete da cartolina è possibile anche senza passaporto. In alcune località infatti, anche al di fuori dell’Europa e dell’area Schengen, si può entrare esibendo anche solo la carta d’identità o altri documenti di riconoscimento validi. In altre parole: non bisogna per forza rinunciare a mete extra europee se non si è in possesso del passaporto. Partendo dall’Italia è quindi possibile per esempio viaggiare verso Egitto, Andorra e Tunisia senza passaporto, ma nella lista delle mete più spettacolari ce ne sono molte altre, alcune sono quasi del tutto dimenticate, altre sono sconosciute. Scoprirle è parte del gioco.

Non sembra quasi vero, ma è possibile viaggiare in località da sogno ed esotiche senza dover prima sborsare i soldi per il passaporto. I Caraibi, per esempio, sono raggiungibili con la sola carta d’identità o documenti validi. È quindi possibile visitare i tre principali arcipelaghi (Bahamas, Piccole e Grandi Antille) senza il passaporto. Vi sembra impossibile? Invece è così. Una meraviglia da scoprire, vero?

Le mete dove viaggiare senza passaporto: tutte le destinazioni

La lista delle mete più o meno esotiche che si possono visitare senza passaporto è piuttosto lunga e inaspettata. Solo questa potrebbe infatti occupare gran parte della vita di un viaggiatore incallito. Alcune destinazioni sono più affascinanti di altre è vero, ma alla fine ognuna ha qualcosa di speciale da condividere con i turisti che le scelgono (e poi non serve il passaporto!). Per questo nella lunga lista dei luoghi esotici, tra isole dal mare cristallino e instagrammabili palme verdi, sono presenti anche paesi meno gettonati, ma comunque consigliati perché ricchi di storia.

Dove viaggiare senza passaporto nei Paesi extra-Ue? Ecco la lista da non perdere:

Albania

Andorra

Bosnia

Gibilterra

Egitto (serve il visto per l’ingresso)

(serve il visto per l’ingresso) Principato di Monaco

Repubblica di Montenegro

Serbia

Tunisia

A questi si aggiungono i territori francesi, che essendo tali non richiedono documenti extra come il passaporto, per poter entrare. Tra i territori francesi ci sono, per esempio, la Polinesia Francese e la Nuova Caledonia; ma anche Mayotte, Guadalupa, Martinica e le Terre australi e antartiche francesi (Taaf). Con lo stesso principio si possono visitare senza passaporto anche i Caraibi Olandesi, territori che ospitano mete incantevoli tra cui Aruba, Curaçao e Sint Maarten.

Ecco, immaginatevi stesi in una spiaggia bianchissima, con un oceano turchese davanti ai vostri occhi, sotto una palma a gustarvi un cocktail. E tutto ciò senza fare nemmeno una volta la fila alla questura per avere il passaporto, senza problemi alla dogana. Andare ai Caraibi olandesi o nei territori francesi d’oltremare è come andare in Francia o in Olanda, dunque facile e senza problemi. Solo che sono il paradiso terrestre! Dove per entrare basta la carta d’identità!