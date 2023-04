Pancioni vip 2023, non solo Diletta Leotta: ecco tutte le prossime mamme dello showbiz

Le celebrities che sono diventate o stanno per diventare mamme quest’anno sono tantissime: ecco la dolce lista dei Pancioni Vip 2023.

Dalle protagoniste del grande schermo a quelle dello sport, dalla musica alla tv, scopriamo chi è in dolce attesa e chi ha da poco scoperto la gioia della maternità.

Il mondo dello showbiz italiano e internazionale si sta tingendo di azzurro o di rosa e la cicogna è in arrivo per tante delle donne famose dello spettacolo: a quanto pare i Pancioni Vip 2023 sono in aumento. Ecco a chi fare gli auguri.

Pancioni Vip 2023, chi è in dolce attesa e chi neomamma

Dopo la lieta notizia della prima gravidanza di Aurora Ramazzotti, trapelata lo scorso autunno, è stato un susseguirsi di annunci di prossime mamme. L’influencer ha reso nonni Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, dando alla luce il piccolo Cesare Cerza, avuto dal compagno Goffredo Cerza. La lista di pancioni Vip però è ricca anche di altri nomi noti. Ecco le neomamme famose, e le Vip in dolce attesa quest’anno: