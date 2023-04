Aurora Ramazzotti mostra il piccolo Cesare: molto strana la sua posa nel dormire

Nelle sue storie su Instagram la neomamma Aurora Ramazzotti ha condiviso una scatto tenerissimo del suo Cesare: il piccolo dorme così!

Eccolo, finalmente venuto alla luce, il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza, divenuto già una star. Ne parlano i nonni adoranti e gli orgogliosi genitori. E ne parla il pubblico, che si è affezionato al piccolo prima ancora che nascesse. Tutti credevano che si sarebbe chiamato Nicolò, per via di un mezzo spoiler di nonno Eros, poi è arrivato il colpo di scena.

Il nome del piccolo è un altro, molto più romano e nobile: Cesare. Un omaggio alla storia di Roma, secondo Aurora. La Capitale è la città natale di Goffredo e di nonno Eros Ramazzotti. E come dicevano gli Antichi: nomen omen, nel nome ci sarà un destino? Il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è nato come una star e sembra già orientato a diventare un principe dello spettacolo. Che fatica, però! Neppure il tempo di venire al mondo, e già tutti a pretendere così tanto.

Per fortuna che la domenica è un giorno di riposo, anche per i più piccoli. E infatti pure il piccolo Cesare Cenza, figlioletto di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo, abbia passato il pomeriggio a sonnecchiare come un angioletto in una posizione apparentemente poco comoda. Una posa alquanto strana, che ha divertito tanto la mamma.

Ecco come dorme il piccolo Cesare: mamma Aurora Ramazzotti sorride del suo bimbo

“Dorme così“, scrive Aurora a mo’ di didascalia sopra lo scatto in cui si scorge il piccolino assopito. E cosa fa di strano il caro Cesare? Il bambino, nato il 30 marzo 2023, secondo i meglio informati alle 13:00, presso la Clinica Sant’Anna di Sorengo (cittadina Svizzera dov’è nata e cresciuta la mamma di Aurora, Michelle Hunziker), sonnecchia beato con un braccio alzato.

Proprio così: il piccolino, che nella foto appare parzialmente occultato dalla copertina, spunta con un braccino e una mano aperta. Eppure sta dormendo, lo si capisce dalla posa placida e dalla conferma divertita materna. L’immagine è molto tenera e ha subito conquistato tantissimi cuoricini su Instagram. Intanto Aurora ha anche condiviso la prima immagine dell’allattamento. E qui sono arrivate le solite, prevedibili critiche.

Una mamma è orgogliosa e felice di certi momenti e dimentica qualsiasi tipo di malizia. Com’è ovvio che sia. Non c’è nulla di male o di brutto nel condividere un’immagine del genere. Aurora sembra avere le spalle larghe. Ci è nata fra invidie e frecciatine rancorose, quindi non si spaventa più di tanto.