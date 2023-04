Avrai la pelle di una ragazzina con questo semplice scrub fatto in casa con ingredienti comunissimi

Per ottenere la pelle di una ragazzina non bisogna necessariamente utilizzare prodotti costosi: ecco lo scrub fatto in casa con ingredienti che tutti hanno nella propria cucina.

Avere la pelle di una ragazzina, soprattutto ad una certa età, può sembrare un sogno irrealizzabile. In realtà non è così dal momento che con i giusti ingredienti è possibile ottenere risultati davvero inaspettati. Essi, in particolare, consentono di realizzare uno scrub dall’azione davvero portentosa che promette di ottenere una cute giovane, sana e luminosa.

Mediante un uso sapiente di ingredienti comunissimi, è possibile dire addio alle tante creme costose. che promettono tanto e spesso mantengono poco. Grazie a questo semplicissimo scrub fatto in casa, i risultati sono praticamente assicurati (e il portafoglio ringrazia).

Avere una pelle di una ragazzina si può, gli ingredienti da usare

In natura, esistono tantissimi ingredienti che molto spesso si trovano conservati nelle nostre cucine e di cui altrettanto frequentemente ne ignoriamo le proprietà. Queste riguardano non solo l’organismo in generale ma anche la pelle. Se utilizzati in maniera regolare, infatti, questa comincia ad apparire fin da subito più giovane, sana e bella.

Come già detto si tratta di ingredienti naturali comunissimi che se utilizzati insieme consentono di ottenere uno scrub dall’elevato potere levigante e ringiovanente. Essi sono:

limone,

zucchero,

olio d’oliva.

Il limone in primis è in grado di favorire il rinnovamento cellulare. Questa caratteristica lo rende particolarmente indicato nelle pelli spente e screpolate in quanto aiuta a tonificarle e rimpolparle. Senza contare poi che l’ingrediente in esame è anche in grado di contrastare e ridurre le macchie della pelle schiarendole. Dal canto suo lo zucchero di canna non è da meno dal momento che aiuta ad ottenere una pelle più morbida e idratata. In particolare, è in grado di esfoliare la cute in profondità garantendo una maggiore lucentezza e un effetto setoso davvero impareggiabile.

Infine, c’è l’olio d’oliva che si caratterizza per le sue proprietà antiossidanti. In questo caso infatti si tratta di un rimedio naturali che aiuta a proteggere dall’azione dei radicali liveri e dunque a prevenire l’invecchiamento precoce. Oltre a ciò, grazie alla presenza di tantissimi altri nutrienti, quello in esame è un ingrediente che dona idratazione in profondità. Ciò detto, per realizzare lo scrub fatto in casa, non dovete fare altro che prendere la scorza di un limone e tagliarla a strisce.

Fatto ciò, mescolate quest’ultime con metà tazza di zucchero di canna e aggiungete l’olio d’oliva. Il risultato dovrà essere un emulsione fluida e omogenea. Distribuitela sulla pelle in maniera uniforme e dopo sciacquate il tutto accuratamente: il risultato sarà semplicemente sorprendente.