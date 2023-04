Elisabetta Gregoraci, che stile la sua casa! Ma c’è un dettaglio ‘particolare’ in salotto

Elisabetta Gregoraci, la sua casa ha uno stile pazzesco: il ‘dettaglio’ particolare in salotto non passa inosservato, ecco di cosa si tratta!

Abbiamo già visto in diverse occasioni quanto sia bella la casa di Elisabetta Gregoraci. La showgirl vive a Monte-Carlo con suo figlio Nathan Falco, a soli 500 metri da casa del suo ex marito Flavio Briatore. Anche se non stanno più insieme, infatti, i due hanno mantenuto un rapporto ottimo e armonioso, così da non far sentire al figlio il peso della loro separazione. E sembra proprio che ci siano riusciti, perché trascorrono insieme tanto tempo, proprio come una famiglia.

La Gregoraci ne ha parlato anche nell’intervista che ha rilasciato a Domenica In, dove ha spiegato che è legata al suo ex marito e che lui è un bravissimo papà, ma che allo stesso tempo la sua vicinanza non la aiuta a rifarsi una vita dal punto vista sentimentale. Sempre molto presente e attiva sui social, Elisabetta condivide diversi momenti della sua vita quotidiana su Instagram e permette dunque ai suoi tantissimi followers di vedere anche degli scorci della sua casa, che è davvero stupenda.

In una delle sue ultime storie Instagram, ad esempio, la showgirl ha ripreso il salotto di casa sua ed è davvero impossibile non notare lo stile pazzesco che lo caratterizza, ma soprattutto c’è un ‘dettaglio’ che non è passato inosservato e che vi lascerà a bocca aperta. Siete curiosi di vedere di cosa si tratta?

Elisabetta Gregoraci, quel ‘dettaglio’ in salotto che non passa inosservato: ecco cosa è davvero

Elisabetta Gregoraci vive in una splendida casa a Monte-Carlo insieme a suo figlio Nathan Falco e spesso mostra degli scorci del suo appartamento su Instagram grazie alle foto e ai video che condivide con i suoi tantissimi followers. L’abbiamo vista più volte allenarsi sul suo terrazzo, che è pazzesco e anche super panoramico, oltre ad avere delle bellissime installazioni artistiche. Non solo però, perché la showgirl poco fa ha mostrato anche il suo salotto, che ha uno stile unico.

Pavimenti di marmo, tappeti, splendide piante, una lampada e tanta luce a rendere il salotto della Gregoraci super elegante e stiloso. Impossibile, però, non notare il ‘dettaglio’ dell’asta con la lampada circolare che le influencer utilizzano solitamente per registrare video e fare selfie. Anche Elisabetta, dunque, non può fare a meno di questo oggetto e lo tiene addirittura in salotto, perché evidentemente lo utilizza spesso. Voi che dite, vi piace la sua casa?