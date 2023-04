Gli elettrodomestici spenti costano 200 euro all’anno | Elimina subito questo spreco

Si chiamano ‘elettrodomestici vampiro’ e consumano fino a 200 euro anche se spenti: ecco tutto quello che devi fare.

Il costo della vita è aumento, le bollette sono triplicate, i beni di prima necessità peggio ancora, tutto oggi ha un prezzo differente e ciò non ha fatto altro che mettere ancora più in difficoltà numerose famiglie, che già prima riuscivano ad arrivare con estrema difficoltà a fine mese.

Per cercare di fronteggiare questo caro vita, sono tantissime le abitudini che anche tu hai dovuto modificare. Anche fare semplicemente la spesa oggi per te non ha più lo stesso senso e dovrai semplicemente limitarti ad acquistare lo stretto necessario. Stesso discorso anche per tutti gli elettrodomestici che hai in casa e che adesso andrai ad usare con più attenzione ed oculatezza. Misure estreme, che in alcuni casi hanno avuto l’effetto sperato, mentre in altre occasioni hanno fatto cambiare ben poco.

Sono questi gli elettrodomestici che consumano anche da spenti: stavolta non ci sono dubbio devi fare solo così!

Nonostante le dovute accortezze non riesci a far diminuire il costo delle tue bollette? La colpa non è di certo tua, ma di alcuni elettrodomestici ‘vampiro’ che succhiano letteralmente l’energia anche se da spenti. Questo non lo diciamo di certo noi, ma uno studio approfondito condotto dalla britannica Energy Saving Trust (Est).

L’ Energy Saving Trust è un’organizzazione britannica dedicata alla promozione dell’efficienza energetica, del risparmio e dell’uso sostenibile dell’energia. Analizzando quindi i consumi avvenuti in Gran Bretagna ha riscontrato come tantissimi elettrodomestici consumino fino al 19% in più in un anno anche restando in stand-by.

Una scoperta a dir poco sconvolgente, visto che sono tantissimi gli apparecchi che hai in casa e che restano accessi anche se non sono funzionanti. Fra questi ci sono:

Luci led televisori: anche se spenti, quella piccola lucina influisce di circa 29 euro in un anno; Lettori dvd e console gioco: stesso discorso anche per questi due apparecchi, che se hanno led che restano accesi consumano fino a 14 euro in un anno; Lavatrice: se imposti una partenza ritardata o la lasci accesa anche a fine ciclo, l’impatto in bolletta sarà di circa 5 euro; Lavastoviglie con orologi integrati: esattamente come la lavatrice, anche questa consumerà sui 5 euro in un anno; Forni a microonde: con orologi digitali o con un display che resta sempre acceso avrà un impatto di circa 19 euro; Computer e modem: arriva sui 13 euro il costo annuo che dovrai aggiungere alla tua bolletta; Caricabatterie: se hai la cattiva abitudine di lasciare il cellulare in carica anche oltre il 100% oppure lo lasci nella presa tutto il giorno, il costo finale è pari al 1,50 euro.

Prese così sembrano sicuramente delle cifre irrisorie, ma se sommate tra loro, hanno sicuramente un notevole impatto in bolletta.