Allattare allo stadio durante una partita di calcio, arriva la maglietta per sole mamme: come funziona e chi l’ha disegnata

Se stai allattando ma ami il calcio e per niente al mondo rinunceresti a una partita allo stadio, scopri questa maglietta rivoluzionaria

In Italia, quella calcistica è una vera e propria fede, che porta milioni di persone a girare per l’Italia solo per seguire la propria squadra del cuore e sostenerla in ogni partita. I più fedeli non si perdono neanche un match, mentre chi per qualsiasi motivo non può andare in trasferta si assicura di riuscire ad avere un biglietto anche solo per quelle in casa. Non solo uomini, però, compongono il pubblico di affezionatissimi: tra gli spalti degli stadi si vedono anche tantissime donne, vere e proprie Ultrà.

Se anche voi non perdete neanche una partita della vostra squadra del cuore e, quando gioca in casa, siete tra gli spalti a cantare e a tifare per i suoi giocatori, allora questo articolo fa per voi. Molte mamme, infatti, rinunciano a questo piacere solo perché sono in fase di allattamento e si vergognano a farlo davanti a tutti, sugli spalti. Oggi però la soluzione ve la offriamo noi: scoprite questa maglietta e non vi perderete più neanche una partita, anche allattando.

La maglietta per allattare allo stadio: utile e comodissima

Il mondo del calcio, pian piano, si sta aprendo all’universo femminile. Se sugli stadi le tifose stanno aumentando, anche in campo la lotta per il riconoscimento del professionismo anche del calcio femminile è stata vinta, mentre si combatte ancora quella per la parità salariale. Nike, per supportare queste battaglie, ha creato dei pantaloncini adatti alle mestruazioni per tutte le calciatrici, ad esempio.

Racing Club, invece, in Argentina ha progettato delle magliette che consentono alle mamme di allattare allo stadio, mentre tifano la loro squadra. La t-shirt, infatti, presenta un’apertura proprio posizionata sul petto e composta da due strati sovrapposti: in questo modo, si può liberare un seno senza renderlo visibile e quindi si può allattare senza imbarazzo.

Gli inventori di questa maglietta non hanno voluto brevettarla, perché la speranza è che altri club appoggino la loro proposta e realizzino le proprie magliette: se ogni squadra mettesse in vendita, per i propri fan, le magliette normali e quelle per l’allattamento, anche il mondo del calcio diventerebbe più inclusivo.

Sentimos orgullo por presentarles esta camiseta, el mismo orgullo que sentimos por transmitir tanto amor. Encontrala muy pronto en @LocademiaRacing pic.twitter.com/oq5QSYx42z — Racing Club (@RacingClub) October 22, 2022

Chissà se, anche in Italia, qualche club sportivo accoglierà la proposta che arriva dall’Argentina: le tifose ne sarebbero sicuramente molto entusiaste.