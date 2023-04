I collant non scenderanno più (che noia) con questo trucchetto semplice ma geniale

Adori i collant? Allora dovresti conoscere questo meraviglioso trucchetto: non scenderanno più una volta provato!

I collant sono tra gli indumenti più indossati e ‘desiderati’ dalle donne. Che siano semplici, con diverse fantasie, colorati, sottili o doppi, poco importa, sono meravigliosi da indossare e soprattutto da indossare. Fanno parte degli indumenti ‘più sexy’ che esistano in commercio: immaginate di indossare una minigonna, dei tacchi e dei meravigliosi collant ad un appuntamento, gli farete girare la testa! Ma c’è un piccolissimo problema quando li indossiamo: quest’ultimi tendono a scendere.

Come possiamo evitare che ciò accada? Utilizzando un trucchetto semplice ed efficace. Siam certi che in questo modo ritornerete ad indossarli senza alcun tipo di problema. Pronti a scoprire di cosa si tratta?

Utilizza questo trucchetto e i collant non scenderanno più dalle tue gambe: incredibile!

I collant vengono utilizzati in inverno o in primavera/autunno, quando le temperature sono ‘fresche’ e permettono di non farli appiccicare al nostro corpo. Come abbiamo già detto, sono meravigliosi da indossare, qualsiasi sia la loro fantasia. Hanno però un unico difetto: tendono a scivolare via dalle nostre gambe. Di certo non possiamo stare ogni secondo a tirarle su! O peggio, non possiamo permettere che, ad un appuntamento elegante ed importante o ad un colloquio di lavoro, scendano via facendo intravedere la cucitura dalla gonna o dal vestito, immaginate che figuraccia! Quindi, come possiamo evitare che capiti tutto ciò? Come possiamo ovviare a questo problema indossandole ugualmente?

La prima cosa da sapere, prima di mettere in pratica il trucchetto che vi faremo vedere, è saper scegliere al meglio la taglia. Ogni marca ha la sua guida alle taglie: magari di una avrete bisogno della S, di un’altra della M e di un’altra ancora della XS. Insomma, conoscere la propria taglia prima di acquistarle è un grandissimo vantaggio. Ma, se nonostante ciò vi ritrovate con i collant che arrivano quasi alle ginocchia, allora è bene adottare il seguente trucchetto.

Quest’ultimo consiste nell’utilizzare un semplicissimo slip. Cosa bisogna fare? Indossare i collant normalmente, aggiungendo però lo slip su di esse. In questo modo quest’ultimo terrà bloccati i collant, evitando di farli scivolare lungo le gambe. Ovviamente non indossate slip molto stretti che segnano la vita, perché potrebbe essere esteticamente brutto da vedere all’interno del vestito. Un metodo semplice, economico ed efficace che vi salverà le giornate e soprattutto eviterà che si possa fare una brutta figura.