In queste due immagini ci sono 4 differenze: solo i migliori le trovano in 20 secondi

Test visivo: riesci a trovare tutte e quattro le differenze? Impossibile, solo i veri geni le vedono in meno di 20 secondi. Non perdere altro tempo e provaci anche tu!

Un nuovo e divertentissimo test sta facendo impazzire tutti gli utenti del web. Sembra impossibile da risolvere eppure alcune persone ci sono riuscite. Cosa stai aspettando? Trova anche tu tutte e quattro le differenze e dimostra quanto vali.

Il web è pieno di quiz con cui poter allenare la propria mente. Questi oltre a essere un ottimo passa tempo sono anche eccezionali per migliorare le prestazioni logiche e visive. Sempre più persone si divertono provando a risolverli, ma pensi di essere in grado di trovare tutte le differenze in questa immagine?

Ti avvertiamo non sarà affatto semplice, infatti solo chi ha una vista davvero sviluppata è riuscito a risolvere questo difficilissimo test. Ora tocca a te, mettiti alla prova e dimostra a tutti le tue vere capacità. La cosa difficile è che dovrai riuscirci in soli 20 secondi. Non perdere tempo e fai partire subito il timer.

Test visivo: trova le 4 differenze e dimostra quanto vali

Se sei arrivato a questo punto ci sono due possibili alternative: o hai trovato tutte e quattro le differenze oppure non hai la più pallida idea di dove possano essere. Non allarmarti, come ti avevamo preannunciato non sarebbe stato così facile risolvere questo test.

Ora libera la mente e fai un bel respiro, se pensi di aver bisogno di più tempo per trovare tutte e quattro le differenze puoi mettere via il timer e prenderti tutti i minuti necessari. Osserva bene l’immagine e prova a scovare i difetti. Li hai visti? Se la risposta è ancora no proviamo a darti qualche piccolo indizio: devi sapere che la maggior parte delle differenze si trovano proprio sui due animali. Concentra quindi la tua attenzione sul muso della zebra e su quello del leone. Probabilmente ora sarai riuscito a trovale. Ma andiamo a scoprire la soluzione finale.

Prima di procedere con la rivelazione della soluzione è necessario fare i complimenti a chi è riuscito a trovare tutte e quattro le differenze. D’altronde non era affatto semplice, questo vuol dire che avete la vista davvero molto allenata. In caso contrario non disperate, probabilmente avrete bisogno di altro allenamento. Potete continuare a esercitarvi con i nostri fantastici test, vedrete che nel giro di pochi giorni migliorerete anche voi. Ma ora passiamo alla nota dolente, la soluzione.

Eccole qui quindi, tutte le differenze sono contrassegnate da quei cerchietti azzurri. Come vi avevamo rivelato tre si trovano sul muso degli animali e una nella ruota del carro. Ora non vi resta che condividere questo test con i vostri amici e provare a sfidarli.