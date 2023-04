La meta europea che dovresti assolutamente visitare: luoghi economici da sogno a pochi passi da noi

Se sei alla ricerca di una meta europea bellissima, comoda e che ti resterà nel cuore, devi scoprire questa: lascia senza fiato

È tempo di prenotazione e pianificazione delle vacanze estive, finalmente. Dopo il lungo inverno, si può iniziare a sognare la propria settimana al mare, in montagna o in qualche meravigliosa città d’arte, all’insegna del riposo e del relax totale. Se siete alla ricerca di una zona europea che abbia il mare, le bellezze artistiche e un’atmosfera da sogno, non potete perdervi questa.

Ebbene sì: per trovare località incantevoli non serve per forza andare al di là del mondo, in zone difficili da raggiungere e che richiedono tantissime ore di volo, poco pratiche soprattutto per chi ha bambini. Anche restando in Europa, si possono trovare mete meravigliose, che vi riempiranno gli occhi e il cuore di bellezze difficili da raccontare: ecco quella che vi consigliamo oggi.

Una meta da sogno? Il Portogallo: vai aCascais

Il Portogallo è una nazione dell’Europa che vanta un privilegio non da tutti: le sue coste sono bagnate dal portentoso Oceano Atlantico. Per questo motivo, spesso lo si pensa ostico per una vacanza dallo stile classico, con i bambini in acqua che fanno il bagno e con una temperatura accogliente. In realtà, a poca distanza da Lisbona c’è una località davvero meravigliosa, Cascais.

Nata come antico villaggio di pescatori, oggi Cascais si affaccia sull’Oceano Atlantico e si caratterizza per essere una località balneare molto graziosa, con piazzette e ristoranti alla moda incastonati tra spiagge meravigliose e rocce tra le quali rilassarsi. Una delle principali attrazioni, soprattutto per i giovani, è Largo Luiz de Camoes, ricco di locali e club esclusivi.

Per chi ha dei bambini che amano le barche, invece, imperdibile è la Marina di Cascais, dove si possono vedere tantissime imbarcazioni protette dalla Villa di Santa Marta. Qui, inoltre, c’è anche il faro di Cascais, magico e affascinante. Se adorate la natura incontaminata, non potete non visitare la Boca do Inferno: è una voragine che si apre tra le rocce calcaree della zona e che, al tramonto, dà il meglio di sé.

Per quanto riguarda le spiagge, una caletta intima e appartata è Praia da Santa Marta, mentre una molto affollata ma imperdibile per le sue acque limpide è Praia das Moitas. Se invece volete rimanere vicini al centro storico, proprio a due passi dalle attrazioni principali c’è Praia da Rainha, che un tempo era di proprietà privata della Regina Dona Amelia. Insomma, cosa aspettate a prenotare? Fate subito i bagagli!