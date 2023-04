L’asciugatrice è una pericolosa casa dei batteri: elimina i cattivi odori col facile trucco

Cattivi odori in asciugatrice, come sbarazzarsene? Via batteri e via la puzza: questo trucco semplicissimo sarà la tua salvezza!

Un elettrodomestico utilissimo che negli ultimi tempi ha spopolato nelle nostre abitazioni. In particolare, l’asciugatrice si rivela uno strumento essenziale per asciugare il bucato soprattutto nella stagione invernale quando diventa davvero difficile asciugare i panni all’aria aperta.

Ma proprio come la lavatrice o una lavastoviglie, l’asciugatrice è uno degli elettrodomestici che necessitano di una certa pulizia e manutenzione per poter funzionare nel migliore dei modi. Anche al suo interno, soprattutto a causa delle elevate temperature, si annidano germi e batteri e soprattutto cattivi odori che rischiano di contaminare tutto ciò che riponiamo ad asciugare al suo interno.

Provvedere quindi ad una sua pulizia di tanto in tanto è l’alternativa ideale per fare in modo che il nostro elettrodomestico funzioni al massimo della sua efficienza. E ci restituisca un bucato perfettamente asciutto ma soprattutto profumato. Quando ci imbattiamo nei cattivi odori che provengono dal suo interno cerchiamo di annientarli con rimedi che prevedono l’utilizzo di prodotti talvolta poco efficienti. E se ti dicessi che il rimedio ce l’hai già a portata di mano? Ti svelo un trucco semplice ma portentoso!

Cattivi odori in asciugatrice: con questo trucco te ne sbarazzi in un lampo!

Le cause che possono far emergere i cattivi odori all’interno dell’asciugatrice possono essere diverse. Può trattarsi di una cattiva manutenzione dell’elettrodomestico, in particolare potrebbero essere i filtri il problema. Dopo ogni utilizzo sarebbe cosa buona e giusta quella di pulire accuratamente per eliminare residui e pelucchi che si sono annidati al suo interno e che dopo svariati utilizzi, se non puliti, rischiano di bruciarsi. Oppure, i cattivi odori possono dipendere dai tubi dello scarico dell’acqua che potrebbero essere difettosi.

Possiamo quindi ovviare a questi problemi effettuando una accurata manutenzione dell’elettrodomestico. Quindi dovremo seguire una serie di piccole ‘regole’ che ci permetteranno di utilizzare al meglio l’asciugatrice, come:

Lasciar prendere aria al cestello dopo l’utilizzo ,

, Pulire i filtri

Eliminare l’acqua raccolta nel serbatoio.

E per risolvere il problema dei cattivi odori e fare in modo che il nostro bucato sia perfettamente profumato? Il trucco in questo caso è molto semplice perché ci basterà riporre in asciugatrice, prima dell’utilizzo, un dischetto di cotone che avremo imbevuto con qualche goccia di olio essenziale, quello che più preferiamo. A quel punto ci toccherà azionare l’elettrodomestico, et voilà: il gioco è fatto!