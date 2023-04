Lavatrice: bucato perfetto se usi questo condimento al posto dell’ammorbidente

Scopriamo insieme come possiamo risparmiare utilizzando come ammorbidente un condimento che arriva direttamente dalla cucina. Pazzesco!

Molto spesso ci troviamo a dover fare la lavatrice, ma ci manca l’ammorbidente. Un detersivo che ci permette di avere sempre capi morbidi e profumati. Questo prodotto, ovviamente, è composto da ingredienti(nella maggior parte dei casi) chimici. E se vi dicessimo che possiamo sostituirlo tranquillamente con qualcosa che arriva dalla cucina?

Siamo certi che sarete senza parole dopo la nostra affermazione. Ma è proprio così! Scopriamo insieme che cosa possiamo utilizzare al posto di un prodotto chimico. In questo modo oltre a risparmiare faremo anche del bene all’ambiente.

Ammorbidente: cosa possiamo usare, quest’alternativa vi spiazzerà

Ci sono moltissime faccende che vanno fatte in casa e fare la lavatrice è quella che prevede più regole da seguire in modo preciso. Non è impossibile, ma ci vuole un po’ di attenzione, perché possiamo incappare anche in qualche piccolo errore. Come ad esempio, capi che si rovinano durante il lavaggio perché non abbiamo impostato la temperatura corretta. Oppure non siamo riusciti a togliere quella fastidiosa macchia sulla nostra maglietta preferita.

E se abbiamo terminato l’ammorbidente e non vogliamo uscire cosa possiamo fare? Ci basterà andare in cucina! Si avete letto benissimo. I nostri capi resteranno ugualmente morbidi ed avranno sempre un delicato profumo. Ma avete capito ci cosa stiamo parlando oppure no?

Prima di svelarlo vi ricordiamo che per fare una lavatrice perfetta i capi vanno prima divisi per colore o per tipo di tessuto. Non esageriamo mai con il quantitativo di panni che inseriamo all’interno. Ricordiamoci di impostare la centrifuga tra i 600 e gli 800 giri, in questo modo non si stropicceranno troppo. Ultimo consiglio, leggiamo sempre le etichette e controlliamo se ci siano indicazioni particolari. Siamo giunti al nostro sostituto ecologico dell’ammorbidente.

Parliamo dell’aceto bianco. Possiamo sostituirlo senza problema al nostro ammorbidente! Questo ci aiuterà anche come anticalcare per la lavatrice durante il lavaggio, una doppia utilità. Ma non solo, ci aiuta ad ammorbidire i capi, a disinfettarli ed è anche ipoallergenico. Insomma perché non provare? Noi lo abbiamo fatto e vi confermiamo che i capi sono davvero morbidissimi ed il suo odore è del tutto impercettibile.

Continuate a seguirci per scoprire sempre qualcosa di nuovo e diverso che riguarda tutto ciò che ruota attorno al mondo delle mamme!