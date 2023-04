Molti genitori lo ignorano, ma queste sono le abitudini da evitare per evitare danni ai denti dei bambini

La salute della bocca dei più piccoli si deve curare con attenzione, evitando alcune abitudini che possono danneggiare i denti. Ad alcune non si fa mai caso!

Non bastano dentifricio e spazzolino a mantenere la bocca sana come ripetono i dentisti da sempre. Soprattutto per i bambini che hanno ancora i denti da latte il rischio di carie e macchie sui denti è alto. Per questo si insegna ai piccoli il giusto movimento per la pulizia dei denti ed esistono le pastiglie per vedere la placca che se lasciata può rovinare lo smalto. Ci sono però abitudini considerate normali che possono portare danni e che è meglio evitare.

Il primo errore da evitare riguarda lo spazzolino, che a volte si tende a tenere per troppo tempo senza passare a uno nuovo. Il tempo massimo per un prodotto di buona qualità non supera mai i 3 mesi, sia per l’usura delle setole sia perché tendono ad accumularsi batteri o funghi. Per evitare che la spazzola si deformi troppo in fretta si può spazzolare con meno energia. Quando si è finito inoltre va scrollata via l’acqua per evitare che ristagni sulle setole.

Per i lattanti invece è sconsigliato ricorrere al trucco del miele sul ciuccio. Il bambino sarà più contento, ma terrà così in bocca per ore delle sostanze zuccherine che rischiano di rovinare i dentini. Soprattutto gli incisivi che si trovano più a contatto potrebbero sviluppare carie.

Dentini, bocca e neonati: attenzione a cosa lasciamo nelle mani dei più piccoli

L’immagine del bambino che si succhia il pollice è iconica per l’infanzia, eppure si tratta di un’abitudine da scoraggiare. Se il piccolo infatti insiste oltre i tre anni a infilare il dito in bocca rischia di compromettere lo sviluppo delle arcate dentali nel modo corretto, e non solo. Se i denti non sono disposti bene oltre a dover chiamare il dentista si rischiano problemi del linguaggio.

Un altro tick diffuso è quello di mangiarsi le unghie, che spesso rimane anche da adolescenti e adulti. I denti rischiano di spezzarsi e le gengive di infiammarsi se l’azione si ripete ogni giorno. In certi casi si può arrivare a perdere il dente per lo stress continuo a cui lo si sottopone. Meglio che anche mamma e papà lo tengano presente…

Lo stress per i denti riguarda anche oggetti o giochi che i più piccoli hanno spesso l’abitudine di rosicchiare. Il bastoncino del gelato per esempio può essere pericoloso. Insomma, dopo questa interessante lettura, siamo sicuri che anche voi avrete un po’ più di attenzione nei confronti dei vostri piccoli!