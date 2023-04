Neonati e paracolpi sul lettino: il rischio per la vita è elevato | Cosa fare subito

I paracolpi nel lettino sono davvero sicuro come pensi? La verità è ben diversa da quella che immagini: ecco cosa devi sapere.

La nascita di un bambino è un evento che cambia per sempre il corso della tua vita. Tutte le tue priorità saranno completamente stravolte dall’arrivo di questo piccolo esserino, che, soprattutto nei primi anni di vita dipenderà completamente ed esclusivamente da mamma e papà. Un’esperienza sicuramente travolgente, ma che ti renderà la persona più felice del mondo.

Le prime settimane saranno quelle in cui entrambi vi studierete, tu cercherai di adattarti ai nuovi orari e alla tua nuova vita, lui ti studierà per capire esattamente come affidarsi completamente a te. Non mancheranno momenti in cui crederai di non farcela e altrettanti momenti di sconforto. Cose del tutto naturali, che andranno a braccetto con ansie e paure. Ogni cosa nuova sarà fonte di preoccupazione, ma vedrai che man mano tutto avverrà nel modo più naturale possibile.

Paracolpi ne lettino è davvero utile averli? Gli esperti non hanno dubbi, meglio toglierli subito!

Se contro le tue ansie non potrai di certo combattere, potrai però cercare di adottare dei comportamenti corretti che impediranno al tuo piccolo di correre rischi. Fra questi, una delle cose più importanti da fare è accertarti che il tuo bambino dorma in un’ambiente sicuro e privo di pericoli. La SIDS (sindrome della morte in culla) è purtroppo ancora una delle maggiori cause di morte dei neonati ed è provocata molto spesso da cattive abitudini adottate dai genitori.

Non è di certo la prima volta che gli esperti si battono affinché all’interno della culla e del lettino non siano presenti oggetti che possono provocare il soffocamento. Fra questi sono assolutamente vietati: coperte, pupazzi, lenzuola e catenelle porta ciuccio e tutto ciò che potrebbe portare il piccolo a soffocare. Attenzione però, perché oltre a questi appena citati, anche i paracolpi non sono affatto ritenuti sicuri.

Adesso sicuramente ti starai chiedendo come è possibile che un dispositivo di protezione possa essere al tempo stesso così pericoloso, eppure gli esperti non lasciano dubbi: i paracolpi nel lettino non devono mai essere messi. Questo perché il bambino rotolando potrebbe rimanere incastrato con la testolina fra le sbarre e i paracolpi e ciò è altamente rischioso. Quindi, la cosa migliore sarebbe quella di togliere immediatamente e di lasciare il lettino completamente libero. Inoltre, meglio ancora se il bambin viene messo a dormire in un sacco nanna, in questo modo non saranno necessarie coperte e lenzuola e anche tu potrai riposare serenamente.