Bagno troppo piccolo? Con questi segreti lo farai sembrare enorme senza spendere: il trucco di design è pazzesco

Di solito, il bagno è la stanza più piccola di una casa. Ma a volte ci dà una sensazione di ‘oppressione’ perché è veramente troppo stretto. Come fare?

Il bagno non dev’essere per forza grandissimo in una casa. Certo, c’è chi ci passa molto tempo come, per esempio, le donne che devono piastrare i capelli e truccarsi. Ma anche gli uomini un po’ più vanitosi possono passare delle ore davanti allo specchio del bagno per rifinire le sopracciglia, la barba, o per aggiustare i capelli in un modo particolare.

Per questo motivo, talvolta il bagno può sembrare troppo stretto. E spesso si può avere la sensazione di ‘oppressione’ che sicuramente non è piacevole. Chi lo usa per una doccia e via, beh, è sicuramente più tranquillo. Chi, invece, ci passa un bel po’ di tempo ogni giorno, è ovvio che sia appena un po’ più in difficoltà.

Come rendere un bagno spazioso: alcuni trucchi che lo cambieranno per sempre

Attenzione, non pensate che facendo dei lavori di ristrutturazione in casa potrete risolvere il problema. Non tutte le pareti si possono abbattere. Quelli che delimitano il vostro bagno potrebbero essere dei muri maestri e non potete neanche sfiorarli. Per cui, in molti casi, il bagno deve rimanere così com’è. Non si può allargare. Ma ci sono comunque dei rimedi molto validi per rendere la stanza più spaziosa e meno opprimente. Innanzitutto, forse non ve l’hanno mai detto, ma gli specchi donano profondità ad una stanza. Sì, perché riflettono l’immagine che gli sta davanti e si ha l’impressione che, in quel punto preciso, la stanza non finisca.

Per cui, se volete un bagno più ampio, posizionate sulle pareti uno o più specchi. Ma non basta. Puoi anche dare un tocco di colore alla stanza. Scegline uno abbastanza chiaro e dipingi sia le pareti che il soffitto con questo. Utilizza, poi, delle luci a led abbastanza forti. Luce naturale, non quella gialla. Vedrai che la stanza sembrerà più ampia.

Di sicuro, se c’è una cosa importante da fare per donare spazio al tuo bagno è: eliminare tutto ciò che fa ‘confusione’. Mettere ordine aiuta sicuramente tanto. E ci si può servire di mensolette apposite o di mobili sospesi (fissati alle pareti) per avere l’impressione di avere più superficie ‘calpestabile’.

Questi sono solo dei semplici trucchetti, ma possono diventare davvero preziosi in alcuni casi. Con poche e piccole attenzioni, si può rendere il bagno una stanza comoda e spaziosa. Immaginate, invece, fare i lavori di ristrutturazione (laddove possibile)… i muratori, la polvere, tanti soldi da spendere. Così come vi abbiamo consigliato di fare, invece, in poche mosse avrete risolto il problema.