Ciambellone ricotta e cioccolato, super light e super goloso! Non metti burro ed olio, ma è comunque uno spettacolo

Fatto in questo modo il ciambellone ricotta e cioccolato è super delizioso e light, non prevede né olio né burro, provalo e te ne innamorerai!

Ottimo da gustare a colazione, a merenda per un goloso e delizioso spuntino ma anche dopo i pasti se hai voglia di un dessert, questo ciambellone ricotta e cioccolato farà impazzire tutti.

Oltre che favoloso, questo dolce è super soffice e light, non contiene infatti né burro né olio ed è davvero buonissimo. Anche i più piccoli lo adoreranno, con questo dolce la loro merenda sarà strepitosa. La ricetta inoltre è semplicissima e non ti porterà via molto tempo.

Hai tutti gli ingredienti per preparare questo fantastico ciambellone ricotta e cioccolato?Provalo subito e vedrai che ti conquisterà al primo assaggio.

Francesca Boscolo ha pubblicato questa golosa ricetta sul suo profilo Instagram @creando_si_impara e ha fatto venire inevitabilmente l’acquolina in bocca a tutti. Segui bene il procedimento per prepararla anche tu alla perfezione, piacerà a grandi e piccini.

Questi sono gli ingredienti che ti servono per preparare un soffice e light ciambellone ricotta e cioccolato: