Ecco perché è importante scegliere bene il proprio reggiseno: ne va della nostra salute

Indossare il reggiseno giusto è molto importante per la salute della donna. Ecco quali sono le motivazioni

Il reggiseno è per anni stato oggetto di studi da parte degli esperti, perché si ipotizzava che potesse essere causa di tumori al seno. Questo pensiero, tuttavia, non ha trovato riscontro, successivamente, nello studio condotto dallo scienziato Lu Chen del Fred Hutchinson Cancer Research Center, sito a Seattle, Usa.

Il suo studio ha fatto emergere, dopo 4 anni di ricerche, che il reggiseno non è assolutamente causa di tumore al seno. Questo perché in realtà, i tumori al seno possono verificarsi per tutta un’altra serie di fattori, che possono riguardare i geni, lo stile di vita, la dieta, ecc.

Anche se la scienza ha ampiamente scongiurato questo pericolo, resta sempre qualche perplessità e il dubbio continua a insinuarsi. Ma è davvero così?

Reggiseno: indossarlo fa bene o no?

La verità è che indossare il reggiseno, di per sé, non è un problema. Il punto, infatti, è un altro: a far male è indossare un reggiseno che non è adatto a ciò di cui si necessita.

Il reggiseno, oltre alla questione estetica, è importante proprio per il sostegno del seno. Il suo è principalmente un ruolo modellante e di contenimento della mammella, in modo che non si attuino posture scorrette.

Se si indossa un reggiseno errato, possono sopraggiungere dolori intercostali, affanno, mal di testa, lividi, cisti, dermatiti, mal di schiena. Ergo, sono molti i disturbi che si possono verificare.

Se il reggiseno è di una taglia troppo grande, non potrà sostenere il seno e anzi, potreste finire per avere una postura scorretta. Se è troppo piccolo, invece, si sviluppano problemi ancora peggiori. Il rischio è di schiacciare il seno, il torace andrebbe a comprimersi e molti altri dolori. Tra l’altro, se il reggiseno ha delle coppe eccessivamente strette, possono esserci dei fastidi per la pressione sanguigna, cisti al seno e altre cose. Insomma, è il caso di trattarlo bene il seno.

Anche acquistare dei reggiseni che non sono di qualità possono provocare una serie di irritazioni fastidiose, e addirittura causare dermatiti. Ergo, per quanto concerne la qualità, è opportuno preferire delle fibre in cotone. Ci sono, tuttavia, anche ottime fibre sintetiche che garantiscono delicatezza e vestibilità. In definitiva, per sentirsi bene e a proprio agio, basta scegliere il giusto reggiseno.

Scegliendo la taglia corretta, soprattutto, eviterete di sopportare dolori non piacevoli, e al contempo anche fastidiose irritazioni.