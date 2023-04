Bicarbonato di sodio per le pulizie di casa? Attenzione, in questi casi non devi mai usarlo

In tanti utilizzano il bicarbonato di sodio per le pulizie, ma non tutti sanno che non è sempre possibile: quando non devi mai usarlo.

Se provvedere alle faccende domestiche è un vero e proprio gioco da ragazzi, è importante sottolineare quanto siano diversi quei trucchetti che bisogna conoscere a tutti i costi se si ha intenzione di eliminare qualsiasi tipo di sporco incrostato. Ti è mai capitato, ad esempio, di notare una macchia difficile da trattare, ma di riuscire ad eliminarla solo grazie al bicarbonato di sodio?

Così come l’aceto di vino bianco e tantissimi altri prodotti, anche il bicarbonato di sodio rappresenta un vero alleato contro lo sporco incrostato. Sono davvero numerosi quegli amanti del pulito che adorano utilizzare questo ingrediente per provvedere alla pulizia della loro casa, ma che forse non sanno che un prodotto del genere non può essere usato sempre. Forse nemmeno tu lo immagini, ma – per quanto il bicarbonato di sodio faccia dei veri e propri miracoli – può creare dei ‘danni’ se utilizzato in determinati contesti. Quali? Scopriamolo insieme.

Quando è consigliato non usare il bicarbonato di sodio nelle faccende domestiche

Per avere un bagno pulitissimo, è indispensabile utilizzare un po’ di bicarbonato insieme ad un altro ingrediente da cucina, ma – come dicevamo – un prodotto del genere non può essere usato in qualsiasi tipo di faccenda domestica. Ci sono alcune situazioni, infatti, dove è preferibile non prendere in considerazione questo tipo di prodotto, ma preferirne altri. Sei curiosa anche tu di saperne di più? Benissimo, allora continua a leggere l’articolo.

Secondo l’esperta Sarah Dempsey, infatti, sembrerebbe che utilizzare il bicarbonato di sodio sia fortemente sconsigliato per:

Pulire e igienizzare bicchiere di vetro. Si tratta, infatti, di un materiale piuttosto delicato, che necessita l’utilizzo di un ingrediente altrettanto delicato: l’aceto bianco;

Si tratta, infatti, di un materiale piuttosto delicato, che necessita l’utilizzo di un ingrediente altrettanto delicato: l’aceto bianco; Sgrassare il piano cottura, soprattutto se in vetroceramica. In questo caso, infatti, non solo potrebbe graffiare i fornelli, ma potrebbe addirittura rilasciare una patina bianca per nulla piacevole agli occhi;

In questo caso, infatti, non solo potrebbe graffiare i fornelli, ma potrebbe addirittura rilasciare una patina bianca per nulla piacevole agli occhi; Dare lucentezza ai mobili in legno;

Pulire superficie di marmo. Utilizzando questo prodotto, infatti, non si fa altro che ‘indebolire’ questo materiale, rendendole più incline a graffi e rotture;

Utilizzando questo prodotto, infatti, non si fa altro che ‘indebolire’ questo materiale, rendendole più incline a graffi e rotture; Qualsiasi superficie che presenta delle crepe. Il bicarbonato, infatti, potrebbe rilasciare dei granelli bianche in queste fessure, difficili poi da rimuovere;

Il bicarbonato, infatti, potrebbe rilasciare dei granelli bianche in queste fessure, difficili poi da rimuovere; Far brillare le posate in oro.

Si tratta, quindi, di situazioni ‘particolari’ dove l’utilizzo del bicarbonato non è per nulla consigliato se si vuole garantire una certa incolumità. L’avresti mai immaginato?