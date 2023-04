La candeggina non serve a niente contro la muffa: la vera tecnica che ti salva la casa

Non serve la candeggina per eliminare la muffa! Ti basta solo usare questo ingrediente e risolverai velocemente il problema.

Avere una casa accuratamente pulita ed igienizzata è una cosa estremamente importante. Sicuramente un compito per nulla facile e che ti richiederà tanto tempo e pazienza. Al tempo stesso però, sai benissimo che non puoi di certo rinunciarci, soprattutto se desideri vivere in ambienti sani.

Polvere, sporco, germi e batteri sono solo alcuni dei ‘pericoli’ con cui devi combattere ogni giorno in casa. Si andranno a formare così velocemente, che molto spesso non farai in tempo a finire di pulire che già li rivedrai nuovamente. Ed ecco che tutto il lavoro fatto fino ad ora sarà vano e tu sarai costretta a munirti nuovamente di straccio e pazienza per pulire il tutto. Come se non bastasse, a peggiorare la situazione ci si mette anche la formazione della muffa, che rende il tutto ancora più complicato.

Non usare la candeggina per rimuovere la muffa, ti basta prendere questo ingrediente per dirle addio

La presenza della muffa in casa non è mai una cosa piacevole. Questo fungo altamente pericoloso per la tua salute è una delle principali cause di allergie, infezioni ed infiammazioni delle vie respiratorie. I motivi per cui si forma in casa possono essere vari, come ad esempio ambienti umidi, bui e poco areati. Ecco perché non appena vedrai la sua comparsa, dovrai agire immediatamente e prima che sia troppo tardi.

Nella maggior parte dei casi, non appena ti rendi conto di avere la muffa in vari punti di casa andrai ad acquistare uno dei tanti prodotti antimuffa che trovi in commercio per cercare di eliminarla. Questi però, oltre ad avere anche un costo abbastanza consistente, sono anche particolarmente tossici. Quindi, scartata questa opzione resta l’uso della candeggina come seconda possibilità, ma anche in questo caso con scarsi risultati.

Come fare allora per eliminare in modo naturale la muffa? La risposta la hai già a portata di mano in cucina e si tratta dell’aceto. Questo prodotto multifunzione, ancora una volta sarà il tuo perfetto alleato. In questo caso non dovrai fare altro che bollire insieme, aceto di vino bianco, succo di limone e bicarbonato, lasciare raffreddare e travasare in un flacone spray. A questo punto non ti resta che vaporizzare la miscela sulla muffa e lasciare agire. Tampona con una spugnetta ed infine risciacqua, vedrai che già dopo le prime applicazioni noterai la differenza.

Questo trucchetto è perfetto anche per eliminare la muffa anche all’interno del bagno e più precisamente fra le mattonelle e sulle guarnizioni in silicone del box doccia e della vasca.