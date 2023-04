Lenti a contatto, meglio giornaliere o bisettimanali: tutto quello che devi sapere per non sbagliare

Porti le lenti a contatto? Tutto quello che devi sapere per fare una scelta giusta tra le due differenti opzioni. Giornalieri o bisettimanali?

Tantissime persone si trovano meglio nel portare le lenti a contatto rispetto agli occhiali. Sul mercato ne troviamo di diverse categorie. Parliamo di quelli che vanno cambiate ogni giorno e quelle che sono bisettimanali. Ma quel è la soluzione migliore?

Oggi vi sveliamo i segreti di tutte e due in modo da poter fare la scelta migliore per noi. Siamo certi che in questo modo non avrete più alcun tipo di dubbio. Ci sono tanti problemi che possiamo avere alla vista, come la miopia, l’ipermetropia, l’astigmatismo o la presbiopia. Le lenti a contatto sono un modo comodo per vedere meglio. Sul mercato ne possiamo trovare con varie caratteristiche.

Lenti a contatto: cosa scegliere

Spesso chi le sceglie si sente più sicuro al posto di indossare gli occhiali. Scegliere le lenti a contatto comode per noi è davvero importantissimo. Oggi vi vogliamo aiutare tra le tante differenze che ci sono nella scelta di un paio di lenti bisettimanali e quelle giornaliere. Bisogno conoscere sempre i pro ed i contro di qualsiasi cosa compriamo. In modo particolare se riguarda la nostra vista.

Come sempre, quando ci sono problematiche di salute è bene chiedere il parere ad un professionista. Ci sono poi alcune domande importantissime che dobbiamo porci. Come, quanto tempo lavori al pc? Fai attività sportiva? Scegliere in base a quello che facciamo nella nostra vita è la chiave giusta per non avere fastidi con le lenti. Non tutti si troveranno a loro agio con la stessa scelta che facciamo noi.

Iniziamo con le lenti giornaliere. In tantissimi le preferiscono perché sono pratiche, specialmente per chi non le usa sempre. Le mettiamo solo per una occasione speciale e via. Occupano anche poco spazio se facciamo un viaggio. In questo caso metteremo la scatolina e la sera non dovremmo fare altro che toglierle e gettarle. Sono una soluzione anche molto igienica, sono sempre sterili ed il rischio di allergie si riduce al minimo.

Per quanto riguarda le lenti bisettimanali stanno iniziando ad essere apprezzate maggiormente. Il motivo? Hanno un ottimo rapporto qualità prezzo! Sono un’ottima soluzione per chi le usa sempre. Diciamo che in viaggio possono risultare un po’ complicate da portare.

Passiamo alla sensazione di confort. Questo è un dato assolutamente soggettivo. Unico dettaglio che può esservi utile, per quanto riguarda le lenti bisettimanali hanno un maggior livello di idratazione. Cosa è meglio scegliere tra le due opzioni? Sicuramente non c’è un vincitore certo perché ognuno di noi è diverso dall’altro ma oggi abbiamo imparato nuove cose per quanto riguarda le lenti a contatto! Siamo certi che adesso farete una scelta più consapevole.