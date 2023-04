Meteo, cosa aspettarsi il 25 aprile: rimarrete sorpresi

Il giorno dell’anniversario della Liberazione è come Pasquetta: con meteo altamente variabile. Ecco che tempo ci sarà il 25 aprile 2023.

È primavera e questo dovrebbe bastare a spiegare il meteo variabile che stiamo vivendo da giorni. Non sarà quindi diverso neanche per il 25 aprile 2023, giorno nel quale si festeggia l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo, ovvero la fine dell’occupazione nazista e la caduta del regime fascista. Nella giornata gli italiani sono soliti dedicarsi alle manifestazioni e ai pranzi all’aperto, proprio come a Pasquetta. Con questa festività in particolare la giornata del 25 aprile condivide anche il meteo variabile e difficile da prevedere.

La pioggia in questo periodo dell’anno è normale, ma soprattutto è ben accolta visto il rischio di grave siccità che nei mesi scorsi ha accompagnato l’arrivo della bella e più calda stagione. Secondo il meteorologo Antonio Sanò le piogge che stanno cadendo in questo periodo, comprese quelle del 25 aprile 2023, sono da considerarsi una manna dal cielo contro il deficit idrico. Infatti il ponte del 24 e 25 aprile si annuncia diviso in due tra una perturbazione dal Nord, con acquazzoni e vento forte e l’anticiclone Africano in risalita dal Sud che porterà un clima estivo, con temperature anche prossime ai 30° come in Sardegna.

Meteo 25 aprile: dove ci sarà brutto tempo

Il meteo che interessa davvero non è quello stagionale, che ci sta regalando giorni caldi e giorni piovosi, ma il meteo del ponte tra il 24 e il 25 aprile. Questo risente delle perturbazioni del periodo, ovvero delle piogge e dei temporali sparsi in discesa dal Nord Italia, che per primo sarà colpito nella notte di domenica dal maltempo. Nella giornata di lunedì 24 aprile il brutto tempo scenderà verso la Toscana e poi al Centro e al Sud, dove incontrerà le alte temperature in risalite dall’Africa.

La tendenza è quella di un 24 aprile a rischio perturbazioni in tutta la penisola e un martedì 25 aprile variabile tra il ciclone africano in risalita e il maltempo in discesa su molte Regioni. Nel dettaglio il week end lungo (da sabato 22 a martedì 25 aprile) presenterà due giorni soleggiati e due giorni più incerti, con rischio di pioggia, ma con vento debole e temperatura superiori a 20°.