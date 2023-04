Bicarbonato ovunque, per qualsiasi cosa: niente di più sbagliato, quando non va usato

Attenzione al bicarbonato! è un nostro alleato ma non va bene per tutto: ci sono usi assolutamente sconsigliabili.

Il bicarbonato di sodio è un prodotto naturale, di bassissimo costo, che ci aiuta in molti frangenti. In casa lo abbiamo sempre perché gli usi di questo composto sono veramente tanti. Innanzitutto quello medico: ci aiuta nell’acidità di stomaco e quindi è prezioso alleato dopo un pasto troppo abbondante!

Ma gli utilizzi in casa per le pulizie domestiche del bicarbonato sono molti di più e lo usiamo molto volentieri, per il basso costo sicuramente, ma anche perché non è assolutamente inquinante. Ci sono però, molti falsi miti che si sono nel tempo formati sulle innumerevoli qualità del bicarbonato di sodio.

L’uso del bicarbonato di sodio per le pulizie di casa è un rimedio antico, un po’il consiglio delle nostre nonne che abbiamo volentieri accettato sia perché cerchiamo di utilizzare meno detergenti chimici, conoscendone ormai il grande impatto sull’ambiente, sia perché effettivamente questo composto è molto versatile e ci dicono abbia grandi proprietà: smacchiante, disinfettante, sbiancante e assorbe anche i cattivi odori.

Andiamo a vedere i quattro modi di usare il bicarbonato e scopriamo i falsi miti di questo composto

Sembra quasi che il bicarbonato abbia il potere magico di risolvere tutti i nostri piccoli problemi di pulizie quotidiane! Ma è veramente così? Facciamo attenzione perché, anche dall’etichetta della confezione, possiamo essere tratti in inganno.

Il bicarbonato non è igienizzante: per lavare la frutta e la verdura è ottimo perché uccide i batteri presenti nei vegetali, basta lasciarli immersi per poco in acqua con un po’ di composto. Ma questo non significa che sia ugualmente igienizzante per il bucato, infatti utilizzarlo per lavare a mano o in lavatrice non serve assolutamente a niente. Non è sgrassante: non toglie il grasso o le macchie di unto da tessuti o da superfici dure: Ci sono sistemi naturali più efficaci come il succo di limone. Non è un anti calcare: sciogliere il calcare non è nelle proprietà di questo prodotto, anche in questo caso esistono altri prodotti naturali da usare come l’acido citrico. Il bicarbonato non è un ammorbidente: non serve assolutamente aggiungerlo nelle vaschette della lavatrice perché non ha la proprietà di addolcire l’acqua molto calcarea.

Attenzione quindi a non usare il bicarbonato di sodio sconsideratamente, nel migliore dei casi non serve a niente! Sono talmente tante le proprietà di questo composto naturale che non è necessario usarlo ovunque.