Fughe del pavimento sempre pulite: il metodo è geniale e saperlo ti farà lieta

Non è semplice gestire le fughe del pavimento, ma questi trucchi ti salveranno e ti faranno guadagnare tempo

Mantenere la casa pulita e in ordine non è per niente affare da poco. Soprattutto se il lavoro prende il sopravvento. Ma un ambiente ordinato e pulito, appunto, fa davvero la differenza. Spesso si rimanda al fine settimana o si lascia che le cose si accumulino.

Con un po’ al giorno può diventare davvero più facile la gestione della casa. Ci sono alcuni aspetti però, che se trascurati, potrebbero davvero portare via molto tempo.

Si tratta di ambienti della casa o componenti che andrebbero lavati spesso per evitare accumulo di sporco. Se le fughe del tuo pavimento appaiano nere: ecco alcuni trucchi che ti salveranno la vita e ti faranno guadagnare tempo prezioso da dedicare ai tuoi hobby o famiglia.

Fughe e piastrelle ko? Ecco la soluzione che non ti aspettavi

Fughe e piastrelle pulite? Non sempre è semplice che sia così! Gestire questi elementi in casa potrebbe sembrare davvero difficile. Spesso il problema è da ricercare proprio in metodi scorretti, che fanno perdere tempo e allo stesso tempo accumulare più polvere. Si finisce per aggravare il problema anziché risolverlo.

In una casa, poi, che viene vissuta con aggiunta presenza di bambini e animali domestici l’affare si fa davvero più complicato. Per ovviare al problema basterebbe un po’ di organizzazione. Innanzitutto ci sono piastrelle e piastrelle. Alcune più porose – in grado di assorbire maggiormente lo sporco -, altre più lisce. In entrambi i casi ci sono tecniche ad hoc per la corretta pulizia.

Fughe nere: vapore e bicarbonato di sodio!

Il vapore è il metodo più veloce e indicato per sciogliere lo sporco e mantenere bianche le fughe dei pavimenti e delle piastrelle del bagno. Bisogna essere in possesso di una pistola a vapore e con l’ausilio di sola acqua e lo spruzzo di vapore : il gioco è fatto!

Se non si dispone di questo strumento e non si ha voglia di acquistarlo, si può optare per un metodo più economico e naturale. Basta acquistare del bicarbonato di sodio semplicemente al supermercato.

La giusta quantità di bicarbonato andrà ad essere aggiunta ad acqua calda. La consistenza da ottenere è una pasta né troppo liquida né tantomeno troppo densa.

Applicare sulle fughe quest’ultima, lasciare agire almeno un quarto d’ora e usare uno spazzolone per la pulizia. Lo sporco verrà via in un batter d’occhio. Per mantenere più a lungo l’effetto fughe bianche è necessario ogni giorno togliere lo sporco dal pavimento, questo perché evita l’accumulo di polvere.